Um feriado para vender

Neste feriado de 21 de abril, aniversário de 61 anos de Brasília, o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF) está com uma expectativa de manutenção das vendas para o setor. Na tentativa de recuperar os prejuízos provocados pelo fechamento do comércio durante as medidas de distanciamento social, os comerciantes vão aproveitar a data para tentar ampliar as vendas. Os lojistas ouvidos pelo Correio estimam um movimento parecido com o de uma sexta-feira.

Na esperança de queimar estoque, a gerente da loja de sapatos Constance, na 201 Sul, Jéssica Leite Barros, 28 anos, diz que o estabelecimento vai fazer um bazar on-line para aproveitar o dia de comércio aberto e chamar compradores.

“Vamos aproveitar para atrair os clientes que estão em casa. Para isso, estamos com serviço de entrega delivery e take-out. Então, as pessoas ainda podem vir buscar os produtos. Montamos grupos no WhatsAppp separados pelas numerações que as clientes calçam, e divulgamos os links dos sapatos. De manhã cedo, separamos os produtos em promoção para os clientes escolherem ou, se preferirem, virem à loja experimentar. A gente efetua a venda pelo celular, e a pessoa vem só para finalizar o atendimento com a entrega”, explica a lojista.

Segundo o Sindivarejista, o comércio do Distrito Federal pode funcionar, hoje, das 13h às 21h. Os shoppings centers e o comércio de rua estão autorizados a abrirem as portas, mas à escolha dos empresários. Todos os comerciantes devem seguir os horários apresentados no último decreto do GDF, publicado em edição extra do Diário Oficial de 19 de março, que trata da abertura do comércio nesta pandemia a partir do dia 29 do mesmo mês. “O Sindivarejista alerta os empresários do varejo que desejam abrir seu comércio no feriado de 21 de abril, que deverão obter o Certificado de Abertura aos domingos e feriados, evitando multas”, diz a nota do Sindivarejista.

Dia do Trabalhador

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF), José Aparecido da Costa, o comércio também vai funcionar no próximo Dia do Trabalhador, em 1º de maio. “O comércio varejista funcionará em 1º de maio conforme o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), e previsão para domingos e feriados. O horário de funcionamento será de acordo com o previsto no decreto em vigor do GDF. Sobre este feriado, o que conversei com os lojistas de shoppings centers é que as vendas devem ser parecidas com as de todos os sábados. Está praticamente fechado o acordo, das 13h às 21h. Mas, infelizmente, no aniversário de Brasília, não haverá evento nenhum, é muito triste”, avalia José Aparecido.

O presidente do Sindivarejista, Edson de Castro, por sua vez, confirmou o funcionamento do comércio no Dia do Trabalhador. “Após mais uma reunião com o Sindicato dos Empregados no Comércio do DF (Sindicom), foi finalizado o termo aditivo que autoriza o trabalho dos empregados em 1° de maio. Foi uma negociação longa e difícil em razão desta data ser emblemática”, declarou.

Para este feriado, o gerente operacional do Bar Responsa, na 202 Sul, Jean dos Santos Brito, 28, espera receber, ao menos, 140 pessoas ao longo do dia. “Estamos planejando funcionar das 12h às 20h, porque, de acordo com o decreto, às 21h não posso ter clientes na casa. Por isso, fechamos mais cedo para evitar problemas. Em 2020, a gente ficou quatro meses com o bar fechado. No ano retrasado (2019), tivemos uma venda muito boa no aniversário de Brasília, justamente porque teve comemoração na Esplanada, e tivemos bastante gente aqui, já que a quadra é bem movimentada. Temos capacidade para 280 pessoas, e esperamos receber entre 140 e 180 pessoas neste feriado”, diz.

Há seis meses como gerente da hamburgueria Porks, na 103 Sul, Tiago Nunes Magalhães, 18, comemora a abertura do estabelecimento no aniversário de Brasília, pois vai ajudar a negociar o aluguel da loja. "Conseguimos negociar o pagamento da mensalidade em 50% para economizar os gastos. Fazemos entregas por delivery e take-out, então a expectativa é que a gente receba em torno de 40 clientes neste feriado, movimento parecido com a de uma sexta-feira. Abrir as portas vai ajudar a gente, com certeza, pois a inauguração da loja foi no começo da pandemia, em março. Então, estamos há um ano e seis meses tentando aproveitar essas aberturas do comércio", comenta o jovem.