Capital S/A

SS Samanta Sallum

Balanço gigante

para o céu



» O Balancéu tem uma estrutura de cinco metros de altura e uma visão privilegiada da imponente Chapada da Contagem, um dos locais mais belos e elevados do Planalto Central, alcançando até 1.254 metros de altitude. Ele será inaugurado amanhã como um presente aos visitantes e hóspedes do Recanto de Maria Flor, no Núcleo Rural Lago Oeste.



Turismo rural

» O empresário contou com o apoio do Sebrae no DF, por meio do Programa para a retomada do Turismo Rural e de Natureza. O Recanto de Maria Flor integra a iniciativa Viva Lago Oeste, que teve o seu início em 2017, após um grupo formado por empresários do núcleo rural, distante cerca de 25km da centro de Brasília, procurar o Sebrae para desenvolver a atividade turística na região.



Doses de adrenalina

» A atração promete uma experiência para descarregar boas doses de adrenalina e, ao mesmo tempo, repor energias, admirando uma paisagem extasiante. O balanço começou a ser construído em setembro do ano passado e seguiu o cronograma à risca, para ser inaugurado justamente na semana em que a capital federal completa 61 anos.



Point para o Instagram

» O proprietário Marcus Vinicius Heusi aposta que o Balancéu será o local mais ‘instagramável’ da capital. “Acreditamos muito no sucesso do empreendimento para o turismo local, tanto pela procura para ensaios fotográficos como pelo público em geral, que usufruirá da sensação de quase voar em meio ao lindo céu de Brasília, de frente para a Chapada da Contagem.”



Lojistas próximos à W3 Sul reclamam de prejuízos aos domingos e feriados

Muitos lojistas próximos à W3 sul alegam que fechar a via para o trânsito de veículos aos domingos e feriados prejudica a atividade deles, pois reduz o número de clientes. Os empresários afirmam que, mesmo tendo o acordo com o sindicato dos empregados no comércio e a autorização do GDF para funcionarem hoje e no próximo feriado, do Dia do Trabalhador (1º de maio), muitos na região vão preferir não abrir as portas.



Outras opções de lazer

“Uma pena. Lamentamos essa situação, pois nós precisamos vender para ter caixa e honrar nossos compromissos. E nossos funcionários precisam trabalhar para ganhar mais comissões”, aponta Cristiane Moura, à frente da marca de moda feminina 2Tempos. Ela conta que hoje, das quatro lojas, vai abrir apenas duas, a do Sudoeste e a do Taguatinga Shopping. As que tem na 202 Sul e 305 Sul ficarão fechadas.



Prejuízos

“Não compensa abrir, porque teremos prejuízos com o acesso à W3 impedido. E a área fica deserta. Poucas pessoas aproveitam essa medida. Há outras boas opções de lazer, como o Parque da Cidade e o Eixão.” Cristiane faz parte de um grupo de 50 lojistas da região, que inclui a Rua da Moda (304/305 Sul), que se sentem prejudicados. Estão ligados ao Sindivarejista. Segundo a entidade, supermercados e padarias também sofrem com o problema.



Superando a pandemia

Cristiane Moura lamenta o momento muito difícil do setor. Teve de fechar a loja do Conjunto Nacional, aberta há 26 anos. “Estamos trabalhando muito e nos reinventamos na pandemia. Além das lojas físicas, realizamos vendas pelo Instagram e pelo WhatsApp.”