Capital S/A

"Brasília é uma utopia eterna, nunca se torna realidade, é sempre um sonho, uma construção diária constante"

Nicolas Behr



Expectativa do comércio para o Dia das Mães é de “moderado otimismo”

As vendas para o Dia das Mães (9 de maio) no comércio do Distrito Federal devem crescer 2% contra uma queda de 41% em todo o país, em 2020, quando o Brasil sentia os primeiros efeitos econômicos da pandemia da covid-19. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), que reúne 30 mil lojas de entrequadras e shoppings.



Insegurança do consumidor

O vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, disse que atualmente o cenário aponta para um otimismo moderado. “Em maio do ano passado, o lockdown estava em vigor na maioria das capitais. Mesmo onde ele havia acabado, como em Brasília, as vendas foram negativas porque o consumidor não sabia o que viria em termos econômicos e se retraiu em demasia. O comércio vendeu muito pouco, e isso acentuou o desemprego. Hoje, temos mais de 330 mil pessoas sem ocupação no DF”, afirmou Abritta.



Mais prazo para pagar

As compras de presentes para o Dia das Mães este ano devem ter um gasto médio por consumidor de R$ 160 contra R$ 90 do ano passado. Os cartões de crédito podem responder por 94% do faturamento do comércio, num claro sinal de que muita gente quer mais prazo para pagar as faturas.



Perfumes

Os presentes mais procurados deverão ser confecções, artigos para o lar, perfumes e calçados. Para estimular as vendas, o comércio do DF vai abrir no feriado de 1º de maio (sábado, Dia do Trabalhador).



Ambev acelera startups



A Menu, startup fundada em 2016 pelos empreendedores Leonardo Almeida e Gustavo Penna, passou os últimos dois anos sendo acelerada pela Ambev, por meio do Z-Tech, hub de tecnologia da empresa focado em pequenos e médios negócios. Agora em abril, a Menu começa a fazer parte do ecossistema do BEES, um superapp da Ambev que ajuda varejistas a melhorarem suas compras e aumentarem as vendas com tecnologia.



Melhor do Brasil

Nos dois anos que esteve dentro da Z-Tech, a Menu viu sua receita crescer 65 vezes e chegou ao patamar de melhor startup no Brasil, segundo o ranking anual do LinkedIn em 2020. Leonardo e Gustavo, fundadores da Menu, agora passam a ser intraempreendedores na Ambev. O marketplace de produtos para bares e restaurantes que o paulista e o mineiro criaram atende o mercado brasiliense.



Novo point da cidade



O Hotel Meliá, no complexo Brasil 21, inaugurou ontem, no aniversário de Brasília, um novo espaço para eventos. Um local bem adequado para os tempos de pandemia. Vai dar nova função ao heliponto, na cobertura do edifício. Com vista 360 graus, de tirar o fôlego, o local será usado para happy hours e eventos com limite de pessoas e controle na entrada de acordo com as normas de prevenção à covid -19. Será o novo point para apreciar o pôr do sol e a Lua do deslumbrante céu de Brasília. Os eventos terão apoio do restaurante Norton Grill.