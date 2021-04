GDF espera 80 mil vacinas

EH Edis Henrique Peres LP Luana Patriolinos

(crédito: Arquivo Pessoal)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que espera para esta semana a resposta do Ministério da Saúde sobre mais doses de vacina para a capital. De acordo com Ibaneis, a previsão é da chegada ao menos 80 mil doses. Com os novos imunizantes, o governo pretende ampliar o público de vacinação para 62 e 63 anos, além da possibilidade de imunizar também parte dos professores.

O anúncio foi feito pelo governador após a missa celebrada na manhã de ontem, na Catedral de Brasília, em comemoração ao aniversário de 61 anos da cidade. Segundo Ibaneis, o Ministério da Saúde deve confirmar o envio do lote ainda hoje. “Com a chegada das doses, esperamos ampliar o público pensando nos nossos professores, para que em um momento seguinte possamos reabrir as escolas, porque as crianças estão sofrendo muito com o ensino remoto”.

Ibaneis destacou que a dificuldade dos estudantes não se refere apenas ao material didático. “Escola não é só conteúdo, é convívio com os professores e com os colegas. São as aulas em que todos participam”, afirmou.

Professores da rede pública e privada cobraram, ontem, um plano de imunização dos educadores. Por volta das 9h desta quarta, a categoria organizou uma manifestação no estacionamento da Funarte, no Eixo Monumental. Segundo o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinproep-DF), cerca de 500 profissionais estavam no movimento.

Com cartazes com os dizeres “Educação em Defesa da Vida”, os professores, em carreata, fizeram ato em frente ao Ministério da Saúde e encerraram o protesto na Praça do Buriti. “Os professores estão com medo e não há nenhuma justificativa para a rede particular continuar funcionando de forma presencial. Nós estamos expostos desde setembro do ano passado, e apenas nos últimos dois meses, 10 professores da rede particular, que estavam em atividade, faleceram devido a covid-19”, destacou Rodrigo de Paula, diretor jurídico do Sinproep.

Para todos

O Sindicato dos Professores no DF (Sinpro-DF), que representa os profissionais da rede pública de ensino, também participou da manifestação a pedido da vacina. A diretora do Sinpro, Rosilene Corrêa, explicou que o movimento se uniu para reivindicar pela vacina de todos. “Não queremos apenas a vacinação dos professores, todos os funcionários que trabalham na educação, merendeiras, porteiros, equipe da limpeza, todos eles precisam receber a imunização. Isso é o mínimo para trazer segurança para a equipe e também para os pais das crianças que vão mandar seus filhos”, disse.

Procurada pelo Correio, a Secretária de Saúde do DF informou, em nota, que “a inclusão de novos grupos na campanha de vacinação contra a covid-19 depende do envio das doses pelo ministério”. Sobre os protestos, a Secretária de Educação declarou que defende o retorno presencial com segurança sanitária para toda a comunidade escolar.



Vacinômetro

O DF vacinou, no feriado de ontem, 3.042 pessoas com a primeira dose e 15.632 com a segunda. Ao todo, a capital do país já imunizou 371.394 pessoas com a primeira aplicação e 177.875 com as duas doses da vacina. Com os novos números, Brasília tem 5,83% da população geral imunizada com as duas doses da vacina.