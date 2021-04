Eixo capital

AD Ana Dubeux

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Vacina: quando chegará a vez da turma dos 60, 50 e 40?

Quanto mais a compra de imunizantes demora, mais a pressão aumenta em Brasília sobre os dois protagonistas da novela o “Sonho da Vacina”: o ministro Marcelo Queiroga e o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto. Os dois são alvos preferenciais das cobranças de políticos e da população. O senador José Reguffe, parlamentar do DF que mais destinou recursos para saúde em emendas, cobrou na Comissão de Acompanhamento à Covid que Okumoto e Queiroga planejem as datas de vacinação nas faixas dos 60, 50 e 40 anos. “A população está ansiosa e não tem menor ideia de quando receberá a vacina. Não é crítica, adianta ele. “É o mínimo de informação, planejamento e organização”. Reguffe também pediu diretamente a Okumoto que aumente o número de postos de vacinação. “A quantidade não é suficiente”, emendou. O GDF diz que depende do ministério, Queiroga não parece preocupado em atender os pedidos de Brasília.





Esforço para ajudar

Hospital da Criança abriu UTIs isoladas, contratou pessoal e buscou material hospitalar para atender adultos, a pedido da Secretaria de Saúde. Ajudou a diminuir a fila de espera por leitos no DF. Além dos 38 leitos de UTI pediátrica, metade ocupada com doenças respiratórias e outra com demais casos, o HCB criou mais 20 leitos isolados especificamente para covid (10 pediátricos e 10 para adultos). Passada a fase de treinamento, o time de intensivistas especializados em adultos se integrou ao quadro de profissionais, que antes só cuidavam de crianças.





Aqui...

O ex-governador Rodrigo Rollemberg está se movimentando para articular uma boa chapa local para o PSB na eleição do ano que vem em Brasília, conversando com vários parlamentares e lideranças partidárias de Brasília.







e lá...

Na articulação nacional, Rollemberg tem participado ativamente da discussão da “auto-reforma” do partido e na construção de uma frente ampla para derrotar o presidente Jair Bolsonaro, com ou sem Lula na cabeça de chapa presidencial.





Postura

O novo comandante-geral da PM do DF foi da equipe de segurança do ex-governador Agnelo Queiroz. Márcio Cavalcante de Vasconcelos é conhecido pela lealdade aos ritos de procedimento disciplinar da corporação.

Elefante Branco

O colégio mais antigo de Brasília, Centro de Ensino Médio Elefante Branco (Cemeb), completa hoje, 60 anos. Entre os ex-alunos uma constelação de celebridades: Joaquim Barbosa, Nelson Piquet, Oscar Schmidt, Honestino Guimarães...

Elite de ex-alunos

A UnB concederá amanhã a ex-alunos, pela primeira vez, títulos de honra ao mérito. Os agraciados são: Fernanda Pinto Werneck, Flavio Du Pin Calmon, Leonardo Bursztyn, Myriam Jimeno Santoyo e Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá.







Missão cumprida

Quando assumiu a Secretaria de Segurança Pública, no início de 2019, o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, enfrentou um problemão: a construção dos novos centros de Detenção Provisória do DF. Com entraves burocráticos, tudo estava parado e sem perspectiva. Depois de meses de revisão e ajustes dos processos, as obras foram retomadas durante a pandemia com o objetivo de controlar a disseminação do vírus. Agora, como ministro, vai inaugurar os novos centros.







O QUE ELES DISSERAM



“A pandemia foi o imprevisto que nos deu um alerta sobre a fragilidade da condição humana. Muitos projetos e concretizações foram frustrados. Capacitação, recapacitação, reinvenção, trabalho remoto, superação, passaram a ser palavras de ordem. Ao mesmo tempo, a exigência de cuidados, higiene e isolamento social. Contraí a covid na forma grave e posso dizer que fui salva pelo trinômio fé, ciência e paciência. A vacinação, o uso de máscaras potentes e a higiene constante são as nossas armas. Que a vitória seja o resultado final”.

Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST

“A pandemia nos colocou diante de uma circunstância inédita, de medos e incertezas. Tivemos de nos reinventar. E o fizemos, com responsabilidade e muita solidariedade, no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Em um cenário desafiador, 3.212 pessoas se formaram na UnB, entre graduados, mestres e doutores. Nossos pesquisadores e o HUB estão incansáveis no combate à covid. É hora de acolher a dor dos que ficam e confiar na ciência, para juntos construirmos a esperança”.

Márcia Abrahão, reitora da UnB

“Uma das mais difíceis tarefas que temos desempenhado na OAB/DF durante a pandemia é a conferência das notas de pesar. Quase todos os dias um colega ou uma colega se vai. Nunca tivemos nada parecido, mas não baixamos a guarda sequer por um momento e olhamos sempre para o horizonte, trabalhando como nunca para termos a certeza de que tempos melhores virão. Vacina já!”

Délio Lins e Silva, presidente da OAB/DF