Cuidados com a saúde mental são importantes durante a pandemia

AO Alexia Oliveira*

(crédito: Vivien Doherty Ludovice - TV Brasília)

O CB.Saúde desta quinta-feira (22/4), uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, debateu com Fabio Aurélio Leite, médico psiquiatra do Hospital Santa Lúcia e também membro titular da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a saúde mental e o aumento dos casos de transtornos psicológicos, como a depressão e a ansiedade, em meio à crise da covid-19.

Desde 2020, foi realizada pelo Ministério da Saúde uma pesquisa, que reuniu informações sobre a saúde mental dos brasileiros em tempos de pandemia. Os dados que foram levantados apontam que a ansiedade é um dos transtornos mais presentes, em 86,5% dos participantes. O estudo foi realizado de maneira on-line, entre 23 de abril e 15 de maio, e monitorou a evolução dos transtornos citados pelos participantes por meio do questionário.

Fabio Aurélio explica que o momento é grave, visto que, as situações aconteceram em um curto período de tempo. “Tudo aconteceu muito rápido. As pessoas não poderiam imaginar, e quando você tem uma expectativa de algo, pode até dar para você se preparar mentalmente. Mas, de forma surpreendente, até parece uma coisa de ficção cientifica as pessoas de máscaras e terem que se afastar. Uma outra coisa também é o número de óbitos, as famílias que foram atingidas e que continuam sendo, o luto, seja pela perda trabalho, de renda ou de contato social, é um dos fatores que geraram vários problemas em um curto período de tempo", explica o psiquiatra.

A pesquisa sobre saúde mental foi elaborada com participação de 17.491 indivíduos, com média entre 19 a 92 anos. Os dados apontam o sexo feminino como o que mais sofre com os transtornos psicológicos (71,9%).

Fabio Aurélio avalia que a pandemia atinge a todos de uma maneira geral, porém de forma muito específicas. "Os idosos, em um primeiro momento, eram um público de maior risco e que ficaram bastante isolados, até os parentes procuravam não visitar presencialmente e preferiram manter contato pelo telefone e por vídeo chamada. Nessa segunda onda, nós temos percebido que o grupo de pessoas que tem perdido a vida são os jovens de 30 a 40 anos e isso também gera um desconforto, medo e apreensão na população. As crianças e adolescentes sofrem muito pela falta do convívio escolar, social e das brincadeiras, fica muito difícil brincar em um ambiente tão tenso e sem ter com quem”, afirma.

Um outro fator que também contribuiu para o aumento dos transtornos psicológicos foram as questões relacionadas a vida profissional e afetiva. Os especialistas citam que o efeito pandemia gerou um tipo de tsunami psicológico, que varreu todos os conceitos e desestruturou muitas famílias. Aurélio também faz um alerta sobre a importância de sempre buscar ajuda médica, que é fundamental para tratamento dos transtornos psicológicos.

"É importante que as pessoas entendam que é um momento atípico, que nossas forças e emocional vem sendo bombardeado há muito tempo e que essa resistência vem sendo minada. Temos que ficar de olho para sinais de perda de energia, perda de disposição, menos valia e achar que a vida não faz mais sentido. Sempre muito importante observar os adolescentes e os idosos que são grupos mais vulneráveis do ponto de vista emocional”, cita.

Estagiária sob supervisão de Vicente Nunes