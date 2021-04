CB Correio Braziliense

CURSOS

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Cursos técnicos

O Senac está com inscrições abertas, até 26 de abril, para cursos técnicos na modalidade a distância (EAD) nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, turismo e segurança. A inscrição deve ser realizada na página ead.senac.br/cursos-tecnicos, onde também é possível conferir o portfólio completo dos títulos oferecidos e outros detalhes sobre os cursos.

Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Barriga de aluguel

O “Nós Tentantes, Projeto de Vida” — rede de apoio da ovodoação no Brasil — traz à tona a questão da reprodução assistida pelo procedimento denominado gestação de substituição, que é o termo correto ao popularmente conhecido “barriga solidária ou de aluguel”. O tema será abordado de forma franca e aberta no primeiro evento on-line de 2021 do "Nós Tentantes", amanhã, das 10h30 às 12h30, gratuitamente e ao vivo pelo canal do projeto no YouTube http://bit.ly/youtubenostentantes. Não é necessária a inscrição prévia.

Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung

A Associação Being Tao Convida a todos para participar do evento online Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung, que será realizado amanhã, das 9h às 11h. A programação conta com uma homenagem aos 61 Anos de Brasília, através de vídeo do Dr. Adirson Vasconcelos, Historiador de Brasília, e também de vídeos e conversas sobre Tai Chi e Chi kung, com os Mestres e Professores convidados. A transmissão será pelo canal do YouTube Praça da Harmonia Universal.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Bibliofest

As inscrições para as oficinas culturais gratuitas da segunda edição do Bibliofest estão abertas a partir de hoje. Ao todo, são 15 oficinas direcionadas a crianças, jovens e adultos. Além dos workshops, a programação também conta com 20 bate-papos e encontros com escritores, ilustradores, bibliotecários e artistas. Os objetivos da Agenda 2030 são o viés do II Bibliofest. Entre os nomes confirmados, estão a cartunista e chargista Laerte, os escritores Milton Hatoum e Ricardo Lísias, a escritora Maria Valéria Rezende, a ecóloga Nurit Bensusan, os ilustradores Roger Mello e Jefferson Costa, ganhador do prêmio Jabuti em 2019, além de grandes nomes do cenário local e nacional. A II Bibliofest acontecerá de 07 a 16 de maio de 2021, das 10 às 20h, pelo canal ABDF Hoje (https://www.youtube.com/c/ABDFHoje). As inscrições estão disponíveis no link https://abdf.org.br/bibliofest/.

60 anos do Elefante Branco

O Centro de Ensino Médio Elefante Branco (Cemeb) foi inaugurado em 22 de abril de 1961. Conhecido simplesmente como Elefante Branco, a escola tem uma trajetória marcante e contribuiu para a formação de grandes nomes da política, da justiça e das artes da capital do país. Muito se especula sobre a origem do nome da escola. Uma das versões mais aceitas é que a planta baixa da estrutura se assemelha às formas de um elefante. Uma outra sustenta que, enquanto o prédio era construído, uma funcionária do Ministério da Educação teria dito, durante uma vistoria, que o “elefante não ficaria pronto a tempo", referindo-se ao tamanho da obra.