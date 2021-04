Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Ilustração Sebrae/Divulgação)

Nenhuma grande descoberta foi feita jamais sem um palpite ousado

Isaac Newton

Cinco passos para vencer a crise

A pandemia colocou tudo fora de ordem. Mudou hábitos, chamou atenção para a importância do sistema de saúde pública, de isolamento social e da ciência para vencer a guerra contra a covid-19. Trouxe também uma grave crise econômica que abateu violentamente o setor produtivo. Muitos empresários e empreendedores se viram em meio à ameaça de falências. Alguns se reinventaram e outros lutam obstinadamente para não fechar as portas. Nesse cenário, o Sebrae teve importante atuação para ajudar pequenas e médias empresas a superarem o momento. O superintendente da entidade no DF, Valdir Oliveira, resumiu em cinco passos como vencer a crise.

Organizar as contas

Segundo ele, o primeiro passo é não ficar preso à lamentação. “É o canto do poeta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”, diz. O segundo é organizar as contas. “É importante entender o que pode aguardar e o que não pode, além das contas que podem e devem ser cortadas”, explica Valdir.



Novas oportunidades

O terceiro passo é aguçar o olhar empreendedor, aquele que olha para o problema e vê a oportunidade. “Toda crise tem oportunidade, essa é uma verdade incontestável.”

O quarto passo é otimizar o tempo. A parada nas suas atividades, em função da pandemia, desorganiza a vida e a rotina. Colocar em ordem o seu tempo e aproveitar momentos de parada para um aprendizado é fundamental, segundo Valdir.

Meta de sobrevivência

Como quinto e último passo, defina uma meta diária e faça o acompanhamento. A sobrevivência pode estar ligada a essa meta. Defina a sua e corra atrás para vencer essa crise.



“O segredo é nunca desacreditar dos sonhos. São eles que nos fazem viver.”

Inovações no sistema financeiro

Novas formas de fazer pagamentos transnacionais e inovações no sistema financeiro, como criptomoedas, serão tema da edição latina do IMTC, uma das principais redes globais de discussão sobre serviços financeiros. E o brasileiro Tiago Severo, do escritório brasiliense Caputo, Bastos e Serra Advogados, mediará o painel sobre “fintechs, câmbio e remessas”. O evento será virtual neste ano, de 27 a 29 de abril. Mais informações pelo site https://imtconferences. com/es/imtc-latam-2021-agenda-detallada/

Para conhecer mais a história da capital

O Arquivo Público do Distrito Federal preparou cinco exposições virtuais para celebrar os 61 anos da capital. As Comissões Cruls contam como se determinou a localização do quadrilátero; o Lago Paranoá, a “moldura líquida” que espelha o céu de Brasília; a Praça do Cruzeiro, que a tudo assistiu; os Núcleos de Apoio e seu caráter humano; e o Marco Zero, onde tudo haveria de começar. As exposições virtuais estão disponíveis no site do Arquivo Público do DF: http://www.arquivopublico.df.gov.br. Hoje é o último dia para conferir on-line, mas elas permanecem no arquivo físico para os visitantes.



Feira da Goiaba em Brazlândia

Até domingo, das 10h às 18h, ocorre a tradicional Feira da Goiaba de Brazlândia, que reúne diversos produtos gastronômicos, como doces, sucos, licores, tortas e muito mais. O local da 6ª edição é a Associação Rural e Cultural de Alexandre Gusmão (Arcag), com entrada gratuita. Neste ano, especialmente, o evento ocorrerá por meio do sistema drive-thru.



Colheita farta

A previsão da colheita no DF é de 8 mil toneladas em 2021, concentrando 98% em Brazlândia, principal polo de cultivo com mais de 90 produtores empenhados na produção e na geração de empregos na região.