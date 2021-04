Obra do túnel de Taguatinga está 30% concluída e deve ficar pronta em 2022

PM Pedro Marra

Iniciadas em julho de 2020, as obras no novo túnel de Taguatinga estão com 624 das 1.055 lamelas instaladas. Os painéis de concreto, usados para a contenção do terreno, são colocados nas paredes da estrutura por 300 funcionários, que trabalham de forma direta e indireta no local. Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Luciano Carvalho, a pasta deve contratar mais operários por meio do consórcio Novo Túnel nos próximos meses.

"Estamos fazendo, além das escavações, as paredes do túnel, as chamadas lamelas. Essa etapa está mais de 60% realizada. E estamos planejando a colocação de vigas e lajes do túnel para os próximos dias. Estamos muito otimistas com os resultados e ansiosos para ter a obra concluída no prazo, ainda mais neste período mais seco daqui para frente”, declarou.

Ainda segundo o secretário Luciano, há a previsão de contratação de mais operários. “A gente também tem uma previsão de atingir um pico de contração de 600 empregos diretos e indiretos ao total, o que deve ocorrer provavelmente neste ano. A obra vai trazer uma nova realidade para o centro de Taguatinga e vai beneficiar as vias de Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente”, adiantou o chefe da pasta.

Com 30% da obra realizada, a previsão de término da construção é para o primeiro semestre de 2022. Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), a ideia é entregar a estrutura completa em abril do ano que vem, mas esse prazo pode ser estendido dependendo do andamento dos serviços. No momento, os trabalhos se concentram na escavação e concretagem das lamelas.

A obra

Iniciada em julho de 2020, a obra conta com R$ 275,7 milhões em investimentos. A passagem subterrânea fará uma ligação para motoristas que trafegam no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga. Essa mudança vai evitar a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade. Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Do outro lado, os veículos que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte. A passagem subterrânea terá 1.010 metros de extensão e vai contar com duas vias paralelas, cada uma com três pistas em cada sentido.

Movimentação que se intensificou neste início de ano. Ao longo de janeiro, o consórcio Novo Túnel, responsável pelos trabalhos, avançou em pontos importantes. Foram executadas as paredes do túnel, chamadas de paredes diafragma; a mureta guia, que tem como função guiar o guindaste para esse trabalho, e, por fim, os serviços de concretagem do túnel.

Em fevereiro, se iniciaram duas etapas. A primeira foi a demolição da passarela de acesso à estação do Metrô, com a execução das paredes diafragma Sul/Norte /Central. A segunda foi a execução da parede diafragma Sul, em um trecho de aproximadamente 450 metros.