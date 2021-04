Túnel de Taguatinga avança

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Iniciadas em julho de 2020, as obras no novo túnel de Taguatinga estão com 624 das 1.055 lamelas instaladas. Os painéis de concreto, usados para a contenção do terreno, são colocados nas paredes da estrutura por 300 funcionários, que trabalham de forma direta e indireta no local. Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Luciano Carvalho, a pasta deve contratar mais operários por meio do consórcio Novo Túnel nos próximos meses.

"Estamos fazendo, além das escavações, as paredes do túnel, as chamadas lamelas. Essa etapa está mais de 60% realizada. E estamos planejando a colocação de vigas e lajes do túnel para os próximos dias. Estamos muito otimistas com os resultados e ansiosos para ter a obra concluída no prazo, ainda mais neste período mais seco daqui para frente”, declarou.

Ainda segundo o secretário Luciano, há a previsão de contratação de mais operários. “A gente também tem uma previsão de atingir um pico de contração de 600 empregos diretos e indiretos ao total, o que deve ocorrer provavelmente neste ano. A obra vai trazer uma nova realidade para o centro de Taguatinga e vai beneficiar as vias de Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente”, adiantou o chefe da pasta.

Com 30% da obra realizada, a previsão de término da construção é para o primeiro semestre de 2022. Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), a ideia é entregar a estrutura completa em abril do ano que vem, mas esse prazo pode ser estendido dependendo do andamento dos serviços. No momento, os trabalhos se concentram na escavação e concretagem das lamelas.

A obra

Iniciada em julho de 2020, a obra conta com R$ 275,7 milhões em investimentos. A passagem subterrânea fará uma ligação para motoristas que trafegam no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga. Essa mudança vai evitar a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade. Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Do outro lado, os veículos que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte. A passagem subterrânea terá 1.010 metros de extensão e vai contar com duas vias paralelas, cada uma com três pistas em cada sentido.

Movimentação que se intensificou neste início de ano. Ao longo de janeiro, o consórcio Novo Túnel, responsável pelos trabalhos, avançou em pontos importantes. Foram executadas as paredes do túnel, chamadas de paredes diafragma; a mureta guia, que tem como função guiar o guindaste para esse trabalho, e, por fim, os serviços de concretagem do túnel.

Em fevereiro, se iniciaram duas etapas. A primeira foi a demolição da passarela de acesso à estação do Metrô, com a execução das paredes diafragma Sul/Norte /Central. A segunda foi a execução da parede diafragma Sul, em um trecho de aproximadamente 450 metros.

Mais 1,3 mil escrituras em Brazlândia

Cerca de seis mil moradores da Vila São Jorge, em Brazlândia, começaram a ser beneficiados com a entrega de escrituras dos lotes por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). Em cerimônia na manhã de ontem, o governador Ibaneis Rocha, acompanhado de secretários de Governo, começou a entregar os 1.380 documentos, previstos até domingo, aos moradores da região que querem regularizar a casa própria.

O trabalho envolveu a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), responsável pela regularização social, além da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), proprietária da área; a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), que cuida da aprovação dos projetos; o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), responsável por emitir licenças ambientais; e também a Administração Regional de Brazlândia, que auxilia os moradores em todo esse processo.

“Estamos encaminhando mais duas áreas para regularização para que a gente possa fazer uma expansão de Brazlândia”, afirmou Ibaneis Rocha, na ocasião. “Há muito tempo não se tem uma área em Brazlândia com habitação popular e nós estamos criando, agora, duas novas áreas, onde nós queremos colocar pelo menos seis mil famílias morando aqui”, acrescentou o chefe do Executivo local.

Desde 2019, o GDF começou a pavimentar a região, que foi criada em 1995, quando iniciou a ocupação da área por famílias vindas de Brazlândia, Padre Bernardo, Águas Lindas e outras regiões do Entorno. No início, dezenas de famílias ocupavam o local em barracos, que chegaram a ser removidos pela fiscalização da administração regional da cidade. “Há décadas que essas famílias aguardam a gratuidade de estar aqui. É um sonho sendo realizado, porque é muito importante ter a sua casa e a certidão de nascimento dessa casa. Então, hoje, o que a gente consegue é realizar por completo o sonho dessas pessoas”, afirmou o presidente da Codhab, Wellington Luiz.

Atualmente, a Vila São José ocupa uma área de aproximadamente 168 hectares, divididos pelas quadras 33, 34, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57 e 58. Há dois anos, o governo construiu rede de drenagem pluvial, estacionamentos e trocou a iluminação pública por LED na comunidade. O Executivo local reformou parquinhos infantis e entregou uma nova Escola Técnica para Brazlândia. A estrutura escolar contou com investimento de R$ 15,3 milhões e terá capacidade para atender 1.440 estudantes.

* Com informações da Agência Brasília