Crônica da Cidade

pS por Severino Francisco

O fim da Amazônia

Já publiquei, mas volto a publicar o poema de autoria do meu pai sobre a Amazônia. Meu pai, também Severino Francisco, sertanejo pernambucano quixotesco, me deixou muitos legados, os maiores talvez sejam o amor à cultura e à natureza. A sua lembrança é nítida. Contava o dinheiro em termos de quantos livros e revistas podia comprar.

No final da década de 1950, desceu de Gravatá, interior de Pernambuco, até Goiás, sobrevivendo da venda de almanaques, quase todos em versos, que ele mesmo escrevia. Poeta repentista, pastor presbiteriano, realizou o sonho de conquistar um diploma universitário, ao formar-se em teologia, na Faculdade Metodista de São Paulo, aos 50 anos. Mas muito antes lia revistas de ciência, nas quais hauriu uma aguda consciência ambiental.

Na década de 1950, quando era estudante, escrevia versos pungentes contra a devastação das florestas. Para celebrar a luta pela preservação ambiental, publico, a seguir, o poema O fim da Amazônia, escrito na década de 1950. Originalmente, o texto ecoa, em um verso, a ideia equivocada de que a Amazônia seria o “pulmão da humanidade”, corrente na ciência da época. No mais, o poema é tragicamente atual.

Devastar a Amazônia

é uma calamidade

pode virar um deserto

e para nossa infelicidade

o Brasil perde o oxigênio

que respira a humanidade

porque a sua umidade

circula constantemente

não apenas no Brasil

mas em todos continentes

Ásia, África e Europa

dele vive dependente.

SOS para quem?

onde está a consciência?

onde andam os governantes

o que é feito da presidência?

A fauna, a flora e o clima

ninguém olha com clemência

para a grande devastação

é o maior atentado

do homem sem coração

quem comete tal delito

terá um nome maldito

pela próxima geração.

Tais governos ou empresários

um dia serão julgados

quando pósteros professores

mostrarem os mapas alterados

e contarem a seus alunos

os tesouros devastados

aqui foi a Amazônia

a selva dos alagados

a hileia brasileira

a selva mais intrincada

o Uirapuru fazia sua morada

o índio viveu aqui

o boto, o puma, o queixada

e agora que coisa feia

um deserto de areia

sem pão, sem vida e sem nada.

O rio dormia na mata

o índio seu habitante

o jacaré, o jaguar,

a capivara e o xavante

a gazela e o campeiro

o cangussú traiçoeiro

e a coruja vigilante

o guariba, o tamanduá

o papa-mel e o tiú

o papa-peixe, o tangará

o carcará e o urubu

a sucuri, a anta e omateiro

o picapau verdadeiro

e a grande abelha uruçú.

No rio, o tucanaré

o peixe- boi, o dourado

a piranha, o pirarucu

o peixe cego, o pintado

o piraquê e outros peixes que

agora estão empilhados.