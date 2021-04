Eixo capital

AD Ana Dubeux

Vacina reduz casos entre idosos e salva vidas no DF

Mais uma prova de que a vacina é a solução para estancar a escalada da pandemia: desde que a imunização de idosos começou no Distrito Federal, houve uma redução drástica no número de casos e de mortes de brasilienses com 75 anos ou mais. Dados da Sala de Situação que monitora a covid-19 no DF destacam que, de março para abril, a queda nos registros de infectados nessa faixa etária foi de 62%, e os óbitos recuaram 87%. Enquanto no mês passado o total de infectados chegou a 1.545, neste mês está em 590. E o número de pessoas que perderam a vida para a doença apresentou queda brusca: de 338 no mês passado caiu para 44 a oito dias de se encerrar abril.



UnB rastreia casos de covid-19 nos câmpus

A Universidade de Brasília (UnB) deu um passo importante para o controle dos casos de covid-19 em sua comunidade. Uma ferramenta, em funcionamento desde a última terça-feira (20), vai permitir mapear os casos entre docentes, alunos e funcionários e traçar estratégias para conter a propagação do vírus. Uma nova versão do aplicativo Guardiões da Saúde, que era usado com foco na vigilância participativa, foi desenvolvida para apoiar e investigar os casos suspeitos de covid-19 na instituição.

Funciona assim: as pessoas da comunidade da UnB, que inclui o Hospital Universitário de Brasília (HUB), baixam o app (disponível na Apple Store e Google Play), se identificam com a matrícula e habilitam a vigilância ativa. Caso tenha sintomas, a equipe da UnB poderá investigar o caso, orientar e evitar transmissão da doença dentro dos câmpus.

O usuário será monitorado diretamente por profissionais de saúde da Coordenação de Atenção e Vigilância em Saúde da UnB, que vão passar orientações e fazer um rastreamento de contatos daquela pessoa. Assim, a instituição espera interromper a cadeia de transmissão da doença com mais agilidade. Adeus, formulários!



Mesmo longe, estamos perto

Um grupo psicoeducativo com enfermeiros e psicólogos on-line, aberto a toda população, ajuda a pessoas com familiares diagnosticado com covid. O espaço de acolhimento criado pela UnB para que as pessoas expressem as angústias, preocupações e ansiedades é gratuito, sempre às terças-feiras, as 14h. No ambiente do grupo, o participante aprenderá a proteger o infectado e se proteger também.



PONTO 5G

O edital do leilão 5G, já aprovado em março pela Anatel, caiu na malha do TCU antes de ir à publicação. Dois motivos: 1) Falta de compensação para as empresas de satélites, como aconteceu nos Estados Unidos. 2) Falta de previsão de “banda de guarda”, ou seja, segurança garantida para outros serviços ofertados pelos satélites. Sem “banda de guarda”, os serviços que trafegam por satélites, como distribuição de TV aberta e TV fechada, podem ficar comprometidos. Espera-se que não acabe no STF.

Nem a Flora escapa da ação dos grileiros

O assentamento 26 de Setembro é território livre para a grilagem. Apesar das frequentes ações do DF Legal para coibir o fracionamento de terrenos, anúncios de vendas de lotes na região são cada vez mais comuns, inclusive com faixas espalhadas em diversos pontos do DF. Localizado à margem direita de quem sai de Taguatinga em direção a Brazlândia, o 26 de Setembro é hoje um dos principais focos dos grileiros, que não se acanham ao ameaçar uma área pertencente à Floresta Nacional (Flona).

O bastidor evangélico

A peregrinação pela conquista do voto evangélico manteve-se em alta na pandemia. Mesmo sem um grande nome com mandato e em evidência no cenário local, os políticos desse segmento tentam trazer de volta lideranças que ficaram de fora das últimas eleições, mas que em algum momento tiveram sucesso nas urnas.



Corrida acirrada

Nunca foram pacíficas as eleições no Sindjus-DF. Mas a deste ano, que encerra hoje, ganhou contornos jamais vistos que podem ter consequências futuras. É aguardar pra ver.



Magela again

Em plenária em ambiente virtual amanhã, a corrente petista Construindo um Novo

Brasil (CNB) vai lançar Geraldo Magela como pré-candidato ao GDF em 2022.



O QUE ELES DISSERAM

Em meio à pandemia, o brasiliense vem se adaptando às restrições e buscando soluções para enfrentar este momento.

“A ciência tem apontado caminhos para que a pandemia seja vencida. Tudo passa! Só não passa a misericórdia divina. Tenho fé e esperança! O momento é doloroso para todos e mais do que nunca somos chamados a dedicar mais amor ao próximo, tratando a todos com igualdade. O Senhor, nosso Deus — independentemente da ciência, está no comando do tempo! A pandemia é um mal que não atinge só o Brasil, mas todo o planeta, acarretando ansiedades e perdas irreparáveis de vidas. Como magistrado, tenho como missão manter a segurança jurídica e a estabilidade no nosso viver diário, dando prioridade à vida, à saúde e ao crescimento econômico e social em prol da cidadania. De mãos dadas: magistratura e instituições democráticas. Tenho fé nas pessoas! Acredito nos poderes da República”.

Ministro Humberto Martins, presidente do STJ e do CJF

“Para além dos traumas emocionais causados pela pandemia, é ela também um indicador perverso sobre as desigualdades do exercício dos direitos prometidos à população brasileira pela Constituição.”

Fábio Esteves, juiz do TJDFT e ex-presidente da Amagis