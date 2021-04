Apesar de manhã fria, termômetros chegam aos 30°C nesta sexta (23/4)

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB)



Esta sexta-feira (23/4) promete ser mais um dia típico do outono brasiliense: apesar do sol ter aparecido entre poucas nuvens, no início da manhã vai fazer frio, e para quem precisar sair de casa, o ideal é se agasalhar bem. A temperatura mínima foi de 14°C.

Contudo, ao longo da tarde, o tempo vai esquentar, e com isso, vem o "efeito cebola": conforme as horas passam, retira-se peças de roupa. Nas horas mais quentes, os termômetros chegarão a marcar 30°C e só voltam a indicar temperaturas mais baixas no fim do dia.

Por isso, é preciso sair de casa preparado para todos esses cenários. A umidade também está em queda: a maior taxa foi de 90% na madrugada, mas oscila até 30% no decorrer da sexta, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com essas condições climáticas, não há sinal de chuva até pelo menos meados da próxima semana.

O dia mais frio do ano no Distrito Federal foi registrado nessa quinta-feira (22/4), quando fez 8,8 °C. A temperatura foi aferida na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Foi a sexta menor temperatura de todo o país nas últimas 24h.