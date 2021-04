CB Correio Braziliense

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), deflagrou, nesta sexta-feira (23/4), operação contra a facção criminosa Comboio do Cão que vem tentando se estabelecer na capital federal.

Na ocasião, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão. De acordo com a corporação, todos os investigados foram indiciados por organização criminosa e uma parte, por participar de um roubo com restrição de liberdade, cometido no Lago Norte no ano passado.

As investigações da PCDF apontam ainda que o grupo criminoso foi responsável pela prática de sete roubos em residências e dois homicídios. Segundo os policiais, entre os crimes destacam-se um cometido em Taguatinga, quando uma família foi feita de refém, e outro praticado na região do Lago Sul, quando os criminosos usaram roupas que simulavam a farda da Polícia Federal (PF).

A ação contou com a participação do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR/PCDF). Segundo os policiais civis, os investigados ficam presos preventivamente à disposição do Poder Judiciário.