PCDF prende homem que esfaqueou e matou professor de futebol em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

O crime é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia - (crédito: Rafael Ohana/CB/D.A Press)

Investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prenderam, na manhã desta sexta-feira (23/4), o homem suspeito de matar o professor Ricardo Bem Nascimento, 38 anos, no Setor Habitacional Sol Nascente. O crime aconteceu na segunda-feira (19/4), durante a comemoração de aniversário do criminoso.

Ricardo era querido pelos moradores da região por oferecer aulas de futebol às crianças da comunidade. Na madrugada do crime, o agressor e o afilhado da vítima, discutiram durante na festa, por ciúmes. “O suspeito sentiu ciúmes ao ver a mulher conversando com o rapaz. Ao tentar proteger o afilhado, Ricardo acabou sendo esfaqueado”, detalha o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Revoltados com a morte do professor, vizinhos atearam fogo na casa do suspeito. O preso foi encaminhado à carceragem da PCDF e responderá pelo crime de homicídio qualificado. Caso seja condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de detenção.

O caso

Ricardo foi encontrado morto na Chácara 9, Conjunto A, do Sol Nascente, na segunda-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estiveram no local e constataram que a vítima não apresentava sinais vitais. O professor apresentava uma marca de perfuração de arma branca no rosto, ferimento conrfimado pela perícia da Polícia Civil.