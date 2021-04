Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Emendas empenhadas

O GDF empenhou até agora R$ 21 milhões dos R$ 296 milhões previstos para as emendas de deputados distritais, segundo dados do Sistema de Controle das Emendas Parlamentares (Sisconep). O valor desconsidera as ações destinadas à relatoria e à Mesa Diretora. A lentidão na liberação costuma ser sempre motivo para rusgas entre Legislativo e Executivo. Com as emendas, os parlamentares conseguem destinar recursos para as bases eleitorais, mas é importante lembrar, também, que os maiores escândalos da CLDF foram por uso inadequado delas. Por enquanto, a cobrança mais pesada não começou, mas a paciência dos distritais costuma ser curta.



Acelerou

O GDF tem pressa para tentar dar mais rapidez à vacinação. A queda do DF no ranking das unidades da Federação que mais imunizaram pesou, e a meta é acelerar. Ontem, por exemplo, o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou que tivesse início o processo para a faixa etária de 62 e 63 anos. Inicialmente, o grupo começaria a ser atendido hoje.



Palestrante

O ex-secretário de Saúde do DF Francisco Araújo Filho, que chegou a ser preso na Operação Falso Negativo, resolveu investir na carreira de palestrante. Ele ministra hoje uma aula on-line sobre fé e ação. O custo para participar é de R$ 60.

A hora e a vez dos robôs

A pandemia acelerou a digitalização em diversos setores. No GDF, estratégias que têm sido usadas há algum tempo pela iniciativa privada começaram a chegar. Nesta semana, a Secretaria de Economia e a Caesb lançaram robôs de inteligência artificial para sanar dúvidas e auxiliar a população nos sites dos órgãos.

Digital

Diante da nova realidade, as audiências públicas também tiveram de ser repensadas. Na quarta-feira, a Secretaria de Economia abre discussão para a população sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O evento, com participação do secretário André Clemente, será transmitido ao vivo pelo canal da pasta no YouTube. As sugestões da população poderão ser enviadas on-line ao longo do evento.

Siga o dinheiro

R$ 27,3 milhões



Total gasto com pavimentação asfáltica

pelo GDF em 2020

Polêmica

Diferentemente do anunciado inicialmente, os hospitais de campanha montados pelo GDF para atender pacientes com covid-19 não terão leitos de unidades de terapia intensiva (UTI), mas, sim, de unidades de cuidado intensivo (UCI). A determinação é do Ministério da Saúde para esse tipo de estrutura. O governo reconheceu que houve falha de comunicação, mas a medida virou motivo para críticas da oposição. O distrital Leandro Grass (Rede) entrou com representação no Tribunal de Contas do DF.

Rodoviários

As categorias seguem pressionando para entrar na lista de prioridades de vacinação. Desde o início da imunização, os pedidos por um lugar privilegiado na fila são constantes. Os rodoviários do DF ameaçam fazer uma paralisação na próxima semana para pedir que recebam doses antes.

Só papos

“É impressionante como só se fala em vacina, né?”

Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República

Impressionante MESMO é que o governo tenha se recusado a comprar milhões de doses de vacina no ano passado.”

Alessandro Molon (PSB-RJ), deputado federal