Atendimento marcado por filas

LP Luana Patriolino

No primeiro dia de imunização de idosos com 62 e 63 anos, a emoção tomou conta de quem recebeu a primeira dose. Prevista para começar hoje, a vacinação dessa faixa etária foi antecipada para ontem, depois de a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) receber mais doses da AstraZeneca/Oxford e da Coronavac do governo federal. A campanha continua hoje e amanhã, em 15 postos (leia Fim de semana).

O aposentado Miro Batista Guimarães, 62 anos, comemorou a imunização. Morador de Samambaia, ele escolheu o posto do Parque da Cidade para receber o imunizante. “Aqui é mais tranquilo. Ficar em pé, na fila, não tem condições. Vim no meu carro, sozinho, e não demorou muito. Meu olho se encheu de lágrimas quando fui vacinado. É um alívio. E, agora, é esperar a segunda dose”, comentou. A professora aposentada Maria Pia Barbosa Albuquerque, 63, descreve o dia como “muito especial”. “(A covid-19) é uma doença violenta, que mata muita gente. Mas, depois de vacinarmos, é aquela história: uma luz no fim do túnel. Você até se empolga”, relatou. Em maio de 2009, Maria Pia entrou para a história do DF após passar sete horas em uma cirurgia cardíaca e se tornar a primeira mulher a receber um transplante de coração na capital federal. Ontem, ela se destacou novamente, ao ser a primeira paciente que passou por esse tipo de cirurgia a se imunizar contra a covid-19 em Brasília. “É um sentimento de gratidão pela segunda vez. A primeira foi pelo coração, que me tirou de um estado muito difícil da vida. Agora, há a esperança de conseguir viver mais um tempo”, disse.

Em Águas Claras, onde a professora aposentada se vacinou, ela esperou por uma hora e meia na fila. Atrás do carro em que Maria Pia estava, o engarrafamento que se formou impactou o trânsito da região administrativa. Em uma parte, o problema gerou um bloqueio por 6km. Em nota, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) informou que o problema decorreu do primeiro dia de vacinação.

A autarquia também pediu compreensão da população de Águas Claras. Além disso, orientou os que forem se vacinar no drive-thru da Unieuro a permanecerem na faixa da direita da Avenida Castanheiras. Aos que procurarem o posto da Uniplan, é preciso permanecer na Avenida Parque Águas Claras. “Aos demais, a sugestão é evitar trafegar pela região”, ressaltou o texto.

Fim de semana

Confira os locais de vacinação neste hoje e amanhã; o atendimento ocorre das 9h às 17h:

UBS nº 1 de Sobradinho 1 — presencial e drive-thru, apenas sábado

UBS nº 5 de Planaltina (Arapoanga) — presencial e drive-thru, sábado e domingo

SESI Gama — presencial e drive-thru, apenas sábado

Shopping Iguatemi — drive-thru, sábado e domingo

Jardim Botânico (CPS) — drive-thru, sábado e domingo

UBS nº 5 de Ceilândia — drive-thru, sábado e domingo

UBS nº 3 de Ceilândia — presencial, apenas sábado

UBS nº 1 do Guará 1 — presencial e drive-thru, apenas sábado

Parque da Cidade — drive-thru, sábado e domingo

Mané Garrincha — drive-thru, sábado e domingo

UBS nº 2 de Samambaia — presencial, apenas sábado

Unieuro, Águas Claras — drive-thru, apenas sábado

UBS nº 3 do Recanto das Emas — presencial, apenas sábado

Taguaparque — drive-thru, sábado e domingo

Uniplan de Águas Claras — drive-thru, sábado e domingo