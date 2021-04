População que recebeu uma dose contra covid-19 no DF se aproxima de 386 mil

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

O Distrito Federal vacinou, nesta sexta-feira (23/4), 16,8 mil pessoas com a segunda dose (D2) de imunizantes contra a covid-19, além de 10,2 mil com a primeira (D1). Com isso, o total de pessoas que receberam ao menos uma das aplicações da Secretaria de Saúde (SES-DF) chegou a 385,9 mil — 12,6% da população brasiliense. Essa quantidade é de 6,8% (207,6 mil) se considerado o reforço. Os dados são do Vacinômetro da pasta.

Desde o início da vacinação contra a covid-19 no DF, em 19 de janeiro, a capital federal recebeu 13 remessas de doses, sendo 548.360 da vacina CoronaVac — produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac — e 210,5 mil da Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a empresa sueco-britânica AstraZeneca e produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Cerca de 5% do total fica na reserva técnica, para repor eventuais perdas.

Influenza

Enquanto isso, a SES-DF dá andamento à 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Entre 12 de abril e 23 de maio, a pasta imunizou 54.546 pessoas do público-alvo. Nesta primeira etapa, gestantes e puérperas representaram o maior grupo de atendidos, com 15,4% de cobertura.

Neste ano, a vacinação ficou dividida em etapas. Ela ocorre em 100 unidades básicas de saúde (UBSs), sendo a maioria pontos em que não há aplicação da aplicação de doses contra a covid-19. A expectativa para esta primeira fase é imunizar, no mínimo, 90% de um total de 391.783 pessoas. A vacinação dos idosos contra a gripe começa em 11 de maio.

O imunizante — aplicado em dose única — protege contra os vírus que provocam a influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. O Distrito Federal recebeu, até agora, três remessas de doses. O restante será enviado pelo Ministério da Saúde ao longo da campanha, semanalmente.



A vacina é contraindicada para crianças com menos de 6 meses de idade e pessoas com histórico de anafilaxia ao receberem a dose. Contudo, na maioria dos casos, as vacinas contra a influenza têm perfil de segurança excelente e são majoritariamente toleradas.

Com informações da Secretaria de Saúde