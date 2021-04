Mulher é vítima de tentativa de feminicídio no Paranoá

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado (24/4) depois de esfaquear a ex-mulher no Paranoá. O criminoso tentou matar a vítima, de 43 anos dentro da casa dela, no Paranoá Parque, desrespeitando a medida protetiva.

O homem era monitorado por tornozeleira eletrônica. Contudo, ele rompeu o equipamento e invadiu a casa da mulher pela janela e a agrediu com a faca, atingindo o pescoço e as mãos dela. A mulher tentou se desvencilhar e conseguiu fugir para o apartamento vizinho, onde o agressor continuou a golpeá-la.

Um sobrinho da vítima chegou no momento da agressão e tentou impedir o crime, entrando em luta corporal com o agressor. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional do Paranoá (HRPa).

Em seguida, o homem fugiu pelo pinheiral e acabou encontrado pela PM no Lago Norte, onde foi preso e encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O suspeito, de 34 anos, tinha sido preso em 23 de janeiro depois de agredir a ex-mulher, mas saiu da prisão em 16 de abril, sob a condição de usar a tornozeleira. Ele já acumula outras duas passagens por violar a lei Maria da Penha em relação a outra vítima. O homem também responde por tentativa de homicídio e roubo em ônibus.