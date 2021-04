JM Jéssica Moura

Um mecânico de 43 anos foi assassinado a tiros enquanto consertava carros na oficina da QNP 18. De acordo com a Polícia Militar, ocupantes de dois carros passaram atirando em frente ao estabelecimento e fugiram. Um dos veículos foi abandonado no Pôr do Sol.

Até a publicação desta nota, não havia informações sobre quantos tiros acertaram a vítima. Por enquanto, ninguém foi preso e o caso é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Apenas nos três primeiros meses deste ano, 82 homicídios já foram notificados no Distrito Federal, segundo levantamento da secretaria de Segurança Pública.