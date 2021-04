"Estou sem chão", diz pai de jovem assassinada em Sobradinho

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal/redes sociais)

O assassinato brutal de Tatiely Cruz, 25 anos, na manhã deste sábado (24/4), em Sobradinho II despertou sentimentos de revolta e medo entre os moradores da região. Na rua onde ela foi morta a tiros, as pessoas definem a jovem como muito “sociável, tranquila”. Ela deixa quatro filhos de seis, cinco, três e um ano.

Tatiely foi morta a duas ruas da casa onde morava com o pai, o cabeleireiro Cícero Paes, 56 anos, e os irmãos. “Estou sem chão. Ninguém merece uma coisa dessas”, resumiu o pai.

De acordo com relato de vizinhos, os tiros foram disparados por volta das 10h40, por pessoas que estavam em um veículo. As balas acertaram a cabeça e o ombro dela. O Correio apurou que duas pessoas são investigadas pela participação no crime.

Após o assassinato, o corpo de Tatiely permaneceu na calçada mais três horas, enquanto a perícia trabalhava na cena para colher provas que levem à prisão e condenação dos culpados.

Os investigadores da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) apuram o crime.