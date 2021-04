Veto de Bolsonaro deixa DF sem 1.128 contratações da PM e Corpo de Bombeiros

LP Luana Patriolino

O Distrito Federal vai deixar de contratar 1.128 novos profissionais na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e no Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) após um veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, na sanção do Orçamento 2021.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União de sexta-feira (23/4), a PMDF deixará de contratar 750 militares e o CBMDF, 378. As contratações na PM teriam o custo de R$ 45.096.494. No caso do Corpo de Bombeiros, o impacto seria de R$ 38.050.625.

Atualmente, as duas corporações sofrem com deficit no quadro das tropas. Em nota, o Corpo de Bombeiros do DF afirmou que está “empenhado para encontrar soluções jurídicas que permitam que o planejamento anual de ingresso dos novos militares seja mantido, continuando apoiando e servindo a sociedade com excelência”.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que fará a análise da medida em questão.