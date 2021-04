Morta a tiros à luz do dia

A Polícia Civil investiga o assassinato de uma jovem de 25 anos na manhã de ontem em Sobradinho 2, em frente ao Restaurante Comunitário da cidade. Thatiele Cruz estava a duas ruas acima de casa, no Coer Park, quando foi atingida por quatro tiros. O homem que disparou contra a jovem fugiu e ainda não foi identificado.

Segundo relato de vizinhos, o crime ocorreu volta das 10h40, quando foram ouvidos os estampidos da arma de fogo. Os tiros pegaram no ombro e na cabeça de Thatiele, que caiu de bruços sobre a calçada. Nesse momento, a vizinhança se assustou. “Mataram a menina!”, eram os gritos ouvidos pela rua.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas, quando os militares chegaram ao local, ela já não tinha mais sinais vitais. A Polícia Militar foi ao local para preservar a cena.

Alguns moradores reconheceram a jovem e avisaram ao pai dela, o barbeiro Cícero Paes, 56. “Estava trabalhando, e tive essa surpresa desagradável, vim às pressas. Não quiseram me dar a notícia direto, mas senti que tinha algo”, relata. “Estou sem chão, a cabeça está muito longe, estou muito traumatizado. O estado que eu a vi lá, era de assustar. Bonita, era linda minha filha”, diz Cícero, desolado.

Quando o pai chegou ao local, um grupo de moradores estava ao redor do corpo, que só foi retirado cerca de três horas depois do crime, quando a perícia concluiu a análise da cena para o recolhimento das provas que levem ao agressor. Segundo a família, dois suspeitos são investigados.

“Não sei quem fez isso com minha filha, estou muito sentido, triste, quero justiça, porque ela não merecia morrer de uma morte tão trágica, ninguém merece”, frisou Cícero. Ainda não há detalhes sobre as motivações do crime.

Os vizinhos relataram que Thatiele era uma pessoa tranquila. A família conta que a jovem estava desempregada, mas queria procurar emprego para mudar de vida. Cursou até o 1º ano do ensino médio e tinha curso de telemarketing.

Ela morava com os pais, os três irmãos e os quatro filhos, de 6, 5, 3 e 1 ano. “Tirou a mãe das crianças”, lamentou Cícero. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) busca pelo autor dos tiros e investiga o caso como homicídio.