Morre Dionízio Bezerra Leite, conhecido como rei das pipas

LP Luana Patriolino

Morreu, aos 66 anos, o empresário Dionízio Bezerra Leite, no Hospital Regional de Sobradinho, por insuficiência respiratória, na quarta-feira (21/4). Conhecido como “Rei das Pipas”, ele forneceu a maior parte desses brinquedos entre os anos 70 e 80 na capital. Dionízio deixa dois filhos.

O céu de Brasília ficou muito mais colorido com as pipas feitas por Dionízio Bezerra, filho do pioneiro João Bezerra Leite. “Seu bom humor, humildade e simplicidade. Eram sua marca e essência”, relembra o sobrinho José Alves Bezerra, 55 anos, servidor público.

Nascido em São Paulo, Dionízio chegou na capital em 1958 junto à família. José Alves lembra do tio com alegria. “Vai levar e deixar muita saudade. Não há um só momento de minha infância vinculada à ele que não seja uma boa lembrança ou um sorriso que abrilhantava o carinho”, diz o servidor.