JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/ CBMDF)

A noite desse sábado (24/4) foi de violência no trânsito do Distrito Federal. No intervalo de apenas duas horas, houve o registro de pelo menos três acidentes. Neles, um jovem de 21 anos morreu e outras três pessoas se feriram, entre elas, uma criança de 8 meses de vida.

Lago norte

O primeiro acidente ocorreu às 20h51, no Lago Norte, perto da Estação de Bombeamento de Água da Caesb, na DF-005. O veículo conduzido por uma mulher de 21 anos capotou na pista. A motorista não teve ferimentos, mas o passageiro, também de 21 anos, sofreu uma parada cardíaca.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer o rapaz. Os militares tentaram reanimá-lo por 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu no local.

São Sebastião

Mais tarde, às 22h32, houve um segundo capotamento, dessa vez na DF-473, em São Sebastião. A Polícia Militar fazia uma blitz na via e ordenou que o carro parasse. Dentro do veículo estavam um homem, uma mulher de 38 anos e um bebê de 8 meses. O condutor não cumpriu a ordem e continuou dirigindo. Por isso, os militares foram atrás dele. O homem perdeu o controle da direção e capotou na via.

Segundo a PM, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Os bombeiros socorreram mãe e filha, que precisaram ser encaminhadas ao Hospital de Base. A mulher quebrou a clavícula e a criança sofreu escoriações no rosto e quebrou os pés.

Colorado

O terceiro acidente foi às 22h26, abaixo do viaduto do Grande Colorado. O motorista, de 42 anos, bateu contra a mureta e ficou preso às ferragens do veículo. Como teve escoriações pelo corpo e a saturação estava baixa, ele foi transportado ao Hospital de Base.