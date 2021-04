Pioneira de Brasília, Neuza Oliveira morre aos 82 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

Neuza Gonçalves de Oliveira nasceu em Belo Horizonte (MG), em 17 de novembro de 1938. Morreu hoje com 82 anos, em decorrência de um ataque cardíaco em casa, no Park Way. Ela teve covid e saiu do hospital há um mês, mas nunca mais foi a mesma.

Dona Neuza era uma pioneira. Teve quatro filhos, Marco Antônio Jardim, Júlio César Jardim, Flávia Jardim e Otávio Augusto Jardim, do primeiro marido, Serafim Jardim, e adotou como filha do coração Maria Cristina de Oliveira, filha do segundo marido, Ildeu de Oliveira, com quem foi casada durante 5 décadas.

A família tinha ligações fortes com a história de Juscelino Kubitscheck. Serafim Jardim é o presidente da Casa de Juscelino em Diamantina e Ildeu era primo de JK. Assim, Neuza foi uma amiga e assessora próxima de Márcia Kubitscheck quando ela voltou para Brasília na década de 1980.

Dona Neuza deixa quatro filhos, 13 netos, cinco bisnetos e mais dois a caminho. Era o centro da família. Festeira, costumava reunir amigos e familiares em almoços que duravam o dia inteiro. Nos últimos anos, Neuza perdeu o marido, Ildeu, a filha Maria Cristina e um casal de amigos muito próximos, Carlos Murilo e Déa Felicio dos Santos. O casal se foi em janeiro, com uma diferença de apenas 12 dias.

Neuza foi a terceira pioneira que morreu neste fim de semana. No sábado, faleceram Dionísio Bezerra, o rei das pipas, e o produtor rural Djalma Machado.