102 Norte

A 102 Norte é uma das poucas quadras de Brasília composta inteiramente por blocos com apartamentos funcionais. Ela foi construída para receber militares do Exército. Outra peculiaridade da quadra é possuir três quadras esportivas, a maior quantidade em uma superquadra do Plano Piloto. Todos os edifícios foram projetados pelo arquiteto Nauro Esteves, sendo concluídos em 1972.