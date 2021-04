GUARÁ PARK

TITULARIDADE DA CONTA DE LUZ

A aposentada Patricia Santos Mello, 53 anos, procurou a coluna Grita Geral para pedir ajuda em relação a um problema com a Companhia Energética de Brasília (CEB). A moradora do Guará Park conta que não consegue mudar a titularidade da conta de luz. “Eles não querem passar a titularidade da conta para o meu nome. Tenho o imóvel desde 2007, e em 2014 me mudei e passei a alugar o imóvel. Após um tempo, o inquilino saiu e eu voltei para lá, mas a conta está no nome deste último morador”, explica. A aposentada conta que não consegue mudar a titularidade porque a CEB alega que a região do Guará Park é embargada e que, por ordem judicial, não está fazendo nenhuma alteração de cadastro.

A CEB-Distribuição informa que o caso específico relatado pela leitora Patrícia Santos Mello foi avaliado pelo departamento jurídico da empresa, que exarou parecer com o entendimento que as alterações de titularidade de unidade consumidora, desde que não necessitem de alterações na estrutura física das instalações elétricas do imóvel, devem ser concedidas de pronto, quando do atendimento do consumidor. “Desta forma, a área de atendimento da CEB-D fará uma nova avaliação do pedido de alteração de titularidade da leitora, a fim de possibilitar o atendimento de sua solicitação”, afirma o órgão.





CRUZEIRO NOVO

APLICATIVO DO DETRAN

O servidor público aposentado Ivo Jacinto Bispo Filho, 65 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar de um problema ao acessar o cadastro de seu pai no aplicativo do Detran. O aposentado explica que o cadastro no aplicativo foi realizado por outra pessoa e que não está conseguindo recuperar a senha ou alterá-la. “Já fui ao Detran de Taguatinga, de Sobradinho e do Shopping Popular. Entramos em contato com a Ouvidoria várias vezes e até pedimos ajuda ao Sindicato do Detran. No entanto, não tivemos solução com nenhum deles”, conta. Segundo Ivo, eles precisam acessar o aplicativo para solicitar a segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV).

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) orienta que o cidadão deve solicitar a alteração do e-mail cadastrado no aplicativo pelo endereço eletrônico appdetran@detran.df.gov.br. “Sugerimos que verifique a caixa de entrada e também as caixas de spam e lixeira”, responde a instituição.