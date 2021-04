Agências do trabalhador oferecem 301 vagas de emprego nesta segunda-feira

LP Luana Patriolino

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Quem está procurando por uma oportunidade de emprego, deve ficar atento às vagas da agência do trabalhador. Nesta segunda-feira (26/4), serão disponibilizadas 301 ofertas para todos os níveis de ensino. As remunerações variam de R$ 50 (diária) a R$ 2.276 mensais.

Diaristas têm 70 ofertas disponíveis, com remuneração de R$ 80 por dia, além de benefícios. A segunda área com maior número de vagas é a de vendedor pracista. A Secretaria de Trabalho também divulgou 25 vagas de atendentes de lojas, exclusivas para pessoas com deficiência. Os contratantes pedem ensino médio completo, mas não exigem experiência. Os pagamentos são de R$ 1,2 mil e benefícios.

O maior salário do dia é para os mecânicos de veículos automotores a diesel (exceto tratores): R$ 2.276. Em seguida, vêm os subgerentes de loja (R$ 2,2 mil) e os motoristas de ônibus rodoviário (R$ 2.159).

Para os microempreendedores individuais, que são prestadores de serviços, há dez oportunidades. Cinco para manicure e cinco para corretor de imóveis.

Como se candidatar

Para concorrer a qualquer uma das vagas, é preciso ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O serviço também pode ser acessado pela internet, no site da Secretaria do Trabalho.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba "empregador''.



Confira todas as vagas para esta segunda-feira:

Açougueiro (8)

Ajudante de obras (8)

Analista de negócios (10)

Armador de estrutura de concreto armado (4)

Atendente de lojas PcD (25)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar nos serviços jurídicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Bombeiro hidráulico (4)

Caixa no comércio (1)

Carpinteiro (4)

Chapista de lanchonete (6)

Churrasqueiro (6)

Corretor de imóveis (5)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (9)

Eletricista (4)

Empregado doméstico diarista (72)

Gerente de loja e supermercado (1)

Gerente de restaurante (1)

Ladrilheiro (17)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Manicure (5)

Marceneiro (2)

Marmorista (construção) (1)

Mecânico (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de motor a diesel (4)

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (5)

Mecânico eletricista de automóveis (2)

Motorista de ônibus rodoviário (5)

Motorista entregador (3)

Operador de guindaste fixo sobre vagões de plataformas flutuantes (2)

Operador de máquina de terraplenagem (2)

Operador de máquinas de construção civil e mineração (1)

Recepcionista atendente (1)

Salgadeiro (1)

Subgerente de loja (operações comerciais) (3)

Subgerente de restaurante (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de suporte de TI (6)

Técnico de transmissão (telecomunicações) (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

Vendedor pracista (58)

Vidraceiro (1)

