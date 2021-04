Covid-19: profissionais da segurança podem agendar vacina a partir de segunda

LP Luana Patriolino

(crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde)

A partir das 9h desta segunda-feira (26/4), profissionais da segurança poderão agendar a vacina contra a covid-19 no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, são 929 vagas para vacinação dos profissionais das forças de segurança da capital. A lista com nome e CPF dos contemplados nesta fase foi enviada à Saúde.

Para agendar dia, local e horário da vacinação, os profissionais devem acessar a página vacina.saude.df.gov.br. Serão três drive-thru para atender a esse público: Parque da Cidade (estacionamento 13); Shopping Iguatemi, no Lago Norte; e Faculdade Unieuro, em Águas Claras. A vacinação ocorrerá em 27 e 28 de abril. Essa é a quarta semana em que a Saúde abre a vacinação para os profissionais de segurança.

Prioridade

Essa fase da imunização contempla policiais militares, civis e federais, agentes do Departamento de Trânsito (Detran), militares do Corpo de Bombeiros Militar do DF e forças que apoiam o decreto das medidas restritivas do GDF, conforme previsto pelo Ministério da Saúde.

Será dada prioridade aos profissionais mais expostos às ações de combate à covid-19. A vacinação ocorrerá de forma escalonada e proporcional, direcionada exclusivamente aos seguintes trabalhadores das forças de segurança e salvamento e forças armadas, ordenados por prioridade:

Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes;

Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar;

Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19;

Trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

Mudança de local

A vacinação para esse público estava prevista para ocorrer nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região Centro-Sul. De acordo com a Secretaria de Saúde, a mudança nos pontos de vacinação foi uma forma de otimizar o processo. Não haverá concorrência entre os membros das forças de segurança para obtenção de vagas. O agendamento tem o objetivo de definir apenas a data, o horário e o local da vacinação.