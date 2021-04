Dia das Mães deve ter alta de 2% nas vendas

LP Larissa Passos

Faltando duas semanas para uma das datas mais lucrativas para o comércio — o Dia das Mães, que cairá em 9 de maio este ano —, empresários e lojistas do Distrito Federal se preparam para tentar recuperar as vendas perdidas durante o período de fechamento dos estabelecimentos. O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF), que representa 30 mil donos de lojas em entrequadras e shoppings, estima que o lucro deve crescer 2%. Em 2020, quando o país sentia os primeiros efeitos econômicos da crise sanitária, os ganhos do setor nacional tiveram queda de 41% na ocasião.

Com a pandemia, comerciantes de alguns setores tiveram de buscar meios para manter a fidelidade dos clientes. É o caso de Ayana Cunha de Azevedo, 31 anos, gerente de uma loja de roupas. Para conseguir vender, o estabelecimento apostou em serviços on-line e por drive-thru. “O que o cliente compra no site com nosso código entra para o faturamento da loja. É sucesso desde o ano passado, quando começamos, mas, agora, cresceu muito mais”, conta a moradora de Taguatinga.

Para celebrar o Dia das Mães, a loja terá diferentes opções. Em uma delas, a cada R$ 400 gastos, o cliente ganha um presente no valor de R$ 300. Para os consumidores que não têm saído de casa, a empresa trabalha com amostras de produtos, deixadas em malas na casa dos interessados que querem escolher em domicílio. “Enviamos com todo o cuidado necessário. Não tem custo nenhum. Depois, alinhamos com o comprador, ou a pessoa que quer dar o presente, o melhor horário para receber (os itens)”, detalha Ayana.

A empresária Cristiane Moura, 51, decidiu preparar um kit especial na loja de roupas que administra. O presente, com foco no Dia das Mães, contém bolo, carta personalizada, porta-retrato e foto impressa. A ideia é semelhante à da campanha de 2020. “Nosso grande atrativo foi a entrega. Fizemos todas, porque os estabelecimentos estavam fechados. Mandávamos o catálogo, e o cliente escolhia a peça que queria”, diz Cristiane. “Acreditamos que este ano será muito melhor. Ao menos, o comércio está aberto. Nossa sorte é que trabalhávamos muito o relacionamento com o consumidor. Por isso, conseguimos vender nessa data em 2020, porque entramos em contato com eles”, completa.

O vice-presidente do Sindivarejista-DF, Sebastião Abritta, afirma que, atualmente, o cenário conduz a um otimismo moderado. “Em maio do ano passado, o lockdown estava em vigor na maioria das capitais. Mesmo onde ele havia acabado, como em Brasília, as vendas foram negativas, porque o consumidor não sabia o que viria em termos econômicos e se retraiu demasiadamente. O comércio vendeu pouco, e isso acentuou o desemprego. Hoje, há mais de 330 mil pessoas sem trabalho no DF”, afirma.

Mesmo assim, segundo Abritta, as compras de presentes para a data comemorativa deste ano devem ter gasto médio por consumidor de R$ 160, contra R$ 90 do ano passado. O meio de pagamento mais usado, de acordo com o sindicato, será o cartão de crédito, que tende a representar, em média, 94% das vendas. Já os presentes mais procurados vão desde confecções, perfumes e calçados até artigos para o lar. Para estimular a busca por esses itens, o comércio do DF funcionará normalmente no feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

Momentos

O Dia das Mães é mais uma data importante para a empresária Marina Ayumi Silva, 22, que trabalha com venda de doces saudáveis. E essa ocasião, especificamente, tem um diferencial: as homenageadas como fonte de inspiração. Por isso, neste ano, a jovem oferecerá caixas personalizadas para encomendas. “Como todo mundo faz cestas de café da manhã, pensei em uma caixa com flores, que são elementos simbólicos para as mães, e os doces, como todo mundo gosta”, conta.

Marina montou o próprio negócio em casa, em 2020, mas conseguiu abrir uma loja física na Asa Norte. Os doces produzidos não têm lactose, farinha refinada ou açúcar na composição. “As pessoas têm procurado alimentos mais saudáveis. Espero que muitas delas possam presentear as mães, principalmente aquelas com algum tipo de intolerância, que sejam diabéticas ou que tenham uma dieta mais restrita”, diz a jovem. A mãe dela, a empresária Alejandra Lanuc, 47, também participou do processo de criação da proposta sobre presentes, dando sugestões pelo ponto de vista de quem é o foco da data. “Isso foi essencial na produção. Ela é minha inspiração de vida”, ressalta Marina.

No caso da chef Ana Cláudia Morale, 35, a ideia é transformar momentos comuns em experiências mais extensas. “Em tempos normais, esse é um dia em que as pessoas se reúnem, fazem um almoço gostoso e, depois da sobremesa, começam a ir embora”, observa. Por isso, para quem quiser presentear na ocasião, ela lançou um kit com bombons, suspiros, xícara e cápsulas de café, além de biscoitos tradicionais italianos.

Mãe de uma menina de 5 anos, Ana Cláudia sabe o valor desse carinho: “Quando chega o fim de semana, ficamos juntas, brincamos e fazemos comida. Após o dia terminar, todo mundo toma banho e descansa. Eu sento para tomar uma xícara de café, e ela, para tomar uma xícara de leite. É essa sensação que quero passar para o cliente. Essa questão de dar continuidade ao dia, que continuará no café da manhã seguinte, e assim por diante”, comenta a chef.

Serviço

2 Tempos

Como comprar: via WhatsApp, redes sociais ou nas lojas físicas

Prazo: até 6 de maio

Contato: 61 999-824-532 e pelo Instagram @2tempos

Ayumi Doces do Bem

Como comprar: via WhatsApp ou redes sociais

Prazo: até 6 de maio

Preços dos kits: de R$127 a R$175

Contato: 61 999-139-091 e pelo Instagram @ay.docesdobem

Chef Ana Cláudia Morales

Como comprar: via WhatsApp

Prazo: até o dia 6 de maio

Preço do kit: R$ 85 (entrega grátis para todo o DF)

Contato: 61 982-031-526

Zinzane

Como comprar: encomenda via WhatsApp, drive-thru ou loja física

Preço da promoção: R$ 400

Contato: 61 998-212-367 (loja do Conjunto Nacional) e pelo Instagram @zinzane_conjuntonacional