DF possui seis ultracongeladores para armazenar vacinas da Pfizer

AM Ana Maria da Silva

As vacinas da Pfizer devem chegar ao DF ainda esta semana - (crédito: Arquivo)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal aguarda a confirmação do Ministério da Saúde sobre a disponibilização de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19. A expectativa é de que um milhão de doses sejam distribuídas pelo país em maio. Devido à composição da vacina, que requer armazenagem em baixíssimas temperaturas para manter-se estável, apenas as capitais com câmaras refrigeradas capazes de armazenar corretamente os imunizantes vão receber a primeira remessa.

A Secretaria de Saúde do DF conta com um ultracongelador com 570 litros de capacidade da Rede de Frio Central, com capacidade para armazenar até 40 mil doses com temperatura que pode chegar a -80°C. Além disso, a Universidade de Brasília (UnB) colocou à disposição cinco equipamentos semelhantes.

A secretaria ressaltou, em nota, que o Ministério da Saúde está finalizando processo de aquisição de freezer para os estados. “A previsão é que o DF receba seis equipamentos para esse armazenamento”.

Logística

As vacinas devem ser encaminhadas, primeiro, para a Central de Distribuição e Logística do Ministério da Saúde, onde ficarão armazenadas em caixas da própria Pfizer, a -80ºC. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição das doses será feita em caixas com bobinas de gelo, nas quais as vacinas podem ficar por até 14 dias. Assim que forem colocadas nos pontos de vacinação locais, a aplicação deve ocorrer em até cinco dias.