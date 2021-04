CB Correio Braziliense

O autor de latrocínio roubou uma moto, eletrodomésticos e celulares de uma casa no Paranoá - (crédito: PCDF/Divulgação)

Na madrugada desta segunda-feira (26/4), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 19 anos, autor de latrocínio consumado em uma casa no Núcleo Rural Capão da Égua, no Paranoá, na sexta-feira (23/4).



Segundo a corporação, a vítima, um homem de 52 anos, foi esfaqueado no rosto e no abdômen, e morreu no local do crime. Ele era o caseiro da residência. O autor levou da casa uma moto, eletrodomésticos e um celular. De acordo com a PCDF, os objetos roubados foram comercializados para duas pessoas.



Os compradores foram autuados por receptação e presos em flagrante, sendo levados à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Além dos objetos roubados no dia do crime, juntos aos compradores estavam quatro celulares, também roubados.