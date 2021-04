Indígenas protestam por energia

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Indígenas que vivem um uma área de cerrado, no Setor Noroeste, bloquearam a circulação de veículos na Via W9, na manhã de ontem. O grupo, com cerca de 30 pessoas, entre adultos e crianças, protestava contra um possível corte de luz da comunidade. No ato, Deisidete Guajajara, 42 anos, disse ao Correio que há moradores do Noroeste reclamando da estrutura feita com bambu e ouviu em noticiários que o abastecimento seria desligado. “Nós temos crianças que estudam na nossa aldeia, tem idosos que precisam de luz. A gente não quer bagunçar a pista, só queremos que arrumem isso aqui. A qualquer momento, isso pode cair e machucar alguém do jeito que está”, reclama. A manifestação pacífica se encerou após negociações com a Polícia Militar. A Neoenergia Distribuição Brasília (antiga CEB) informou que a situação está sendo tratada em conjunto com a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para que seja definido um novo local para instalação do medidor de energia da comunidade indígena e o remanejamento do ramal do cliente de forma adequada. A Terracap acrescentou que se reuniu ontem com a Neoenergia para iniciar o projeto. “Está agendada reunião com a Associação de Moradores e com a Administração Regional de Brasília, que tem a jurisdição sobre a área pública da Via W9 desde sua conclusão”, afirmou a Companhia em nota.