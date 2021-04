Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Quatro meses de tragédia

O número de mortes por covid-19 no Distrito Federal nos primeiros quatro meses de 2021 se aproxima do total registrado em todo 2020. Até agora, foram 3.369 óbitos neste ano contra 4.259 no anterior. Têm influência na marca trágica, segundo especialistas, a circulação de novas variantes, o esgotamento do sistema de saúde e o afrouxamento nas medidas de segurança pelo governo e pela população. No Brasil, 2021 já ultrapassou 2020, e a tragédia segue aumentando. Na capital federal, há uma tendência de estabilização, entretanto a curva pode estacionar em um patamar alto. Virar o jogo é o desafio do momento.

Condenação

O ex-governador Agnelo Queiroz (PT) e mais três ex-integrantes da gestão dele foram condenados por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) no contrato firmado para reforma do autódromo e realização de corrida de Fórmula Indy no espaço. Todos negam as irregularidades. Cabe recurso da sentença.

Entorno na frente

No início da vacinação, o DF estava entre os locais que mais vacinavam no país. À frente de Goiás, o governo local chegou até a reclamar muito do fato de que moradores de cidades vizinhas viessem se vacinar aqui. Entretanto, a situação mudou. Municípios goianos já oferecem o imunizante para faixas etárias menores do que Brasília. No fim de semana, o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) tomou a primeira dose em Luziânia, onde está em isolamento em uma fazenda desde o início da pandemia. O político tem 61 anos. No DF, ainda não poderia ser vacinado.

Siga o dinheiro

R$ 1,1 milhão

Total investido pelo GDF em 2020 para construção de unidades do sistema socioeducativo.

Só papos

“Nem todo liberal é assim e se corrompe pelo sistema…”

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal, ao criticar integrantes do MBL que se posicionaram contra o governo do pai



“Opa, quer falar mesmo sobre se ‘corromper’ na política, sr. membro da família da rachadinha? Eu nunca desviei um centavo de dinheiro público, diferentemente da sua família.”

Kim Kataguiri (DEM-SP), deputado federal

Festival garantido

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está garantido para este ano. Em 2020, o evento, um dos mais tradicionais e longevos do país, quase não ocorreu. Chegou a ser cancelado, mas o GDF voltou atrás com a repercussão negativa. Para 2021, o edital, produzido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está pronto. A edição, como a anterior, será on-line e deve ocorrer em dezembro.

Turismo inteligente

Brasília é uma das cidades escolhidas para um projeto-piloto do Governo Federal criado para incentivar o turismo inteligente em destinos brasileiros. A ação faz parte das estratégias que tentam fortalecer o setor, que foi muito abalado pelos efeitos da covid-19 e para tentar atrair, depois da pandemia, visitantes do país e estrangeiros.

Gesto de solidariedade

Em tempos de notícias tristes e ações pouco louváveis, é preciso valorizar atos de solidariedade. Uma atitude bonita chamou a atenção no ponto de vacinação do Gama. Durante a xepa da vacinação, o policial civil Walmer Tavares cedeu o lugar à Rosemar Teixeira para que ela tomasse a vacina. Há uma série de critérios para definir a ordem dos vacinados com as doses sobressalentes. Então, nunca há garantia de que o total será suficiente para atender a todos. Rosemar tinha tentando algumas vezes sem sucesso. Diante disso, Walmer preferiu passar a vez e tentar em outro momento. Coisa rara.



Proximidade

A secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, tem se aproximado da ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL). A relação entre as duas se tornou mais forte nos últimos tempos. Marcela deve ser candidata a deputada distrital nas próximas eleições. Flávia deve disputar uma vaga ao senado. A possibilidade de uma parceria entre as duas em 2022 está fortalecida.



Farpas

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) tem aproveitado as manhãs para fazer atividade física e publicar conteúdos nas redes sociais. Nesta segunda, porém, ele participou pedalando de uma reunião da comissão temporária para debater assuntos relacionados à covid-19 com o ministro Marcelo Queiroga. Detalhe: estava sem máscara. Tomou uma alfinetada do ministro, mas respondeu que, sem um programa informativo do ministério, fica difícil para a população saber se deve usar a proteção em uma situação como aquela: praticando exercício físico sozinho e ao ar livre.