Capital S/A

Mateus chegou com o DNA do empreendedorismo

Quase junto do aniversário de Brasília, chegou, ontem, Mateus. Filho do empresário Rodrigo Freire e da jornalista Sabrina Albert. Rodrigo, ex-presidente da Abrasel, do Convention Bureau, vem de uma família de empreendedores. Que Mateus simbolize essa nova geração de brasilienses que não tenha como única opção de futuro garantido o concurso público. Que não precise desistir do sonho de ter o próprio negócio, de gerar empregos e contribuir para uma Brasília mais próspera.

Criatividade pulsante

Muitos jovens brasilienses já apostam nisso, com negócios inovadores, criando startups, com consciência ambiental e preocupação social. Jovens empresárias como Jamile Bilu, 32 anos, que trocou horas estressantes de estudos para concurso pela confeitaria, o que realmente gosta de fazer. Ela abriu o Ateliê de Bolos Bem Delicioso. Que venha a nova geração de empresários em que a meta do lucro esteja diretamente ligada à qualidade de vida, ao bem-estar social e práticas não poluentes. Uma geração que siga os pioneiros do setor produtivo no DF, que tiveram a coragem de desbravar uma terra vermelha cheia de promessas e muitas dificuldades.



Esperança

Brasília merece ser lembrada pelo país desta forma: capital construída com ousadia e determinação, que tem o DNA do empreendedorismo, e não da politicagem. Que neste momento tão difícil de pandemia, com tantas vidas perdidas, celebremos o renascimento, a esperança com a chegada de novos brasilienses. Bem-vindo, Mateus!



Indústria acompanha atenta a ações no STF

A Agenda Jurídica da Indústria 2021 aponta que o STF julgou, no ano passado, favoravelmente ao posicionamento defendido pela indústria brasileira em 47% das ações, e 35% dos processos foram extintos sem julgamento de mérito, ou dependem da publicação do acórdão para que se possa conhecer o inteiro teor da decisão.

Celeridade nos julgamentos

Um dos destaques da Agenda Jurídica em 2021 é a redução do número de processos em relação a 2020, quando havia 101 ações, das quais 36 foram julgadas e encerradas. “Com as sessões virtuais, o Supremo conseguiu dar respostas rápidas. Essa eficiência se deve em grande parte a essa mudança de formato, na qual os ministros se empenharam em justificar o trabalho remoto”, aponta o superintendente Jurídico da CNI, Cassio Augusto Borges.

Sexta edição

Processos trabalhistas e tributários predominam na sexta edição da Agenda Jurídica da Indústria, que será lançada hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O documento reúne 91 ações de interesse do setor produtivo que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF).



Novos bioprodutos da Embrapa

A Embrapa celebra hoje 48 anos anunciando resultados e novidades da área de tecnologia. Entre elas, o bioproduto feito com bactéria encontrada no mandacaru que promove resistência à seca em plantas. E a primeira soja brasileira com resistência à ferrugem asiática e tolerância a percevejos.

Apoio ao setor atacadista

O secretário de Economia do DF, André Clemente, disse aos empresários do setor atacadista que conversará com parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal para retirar da pauta da Casa o PL 1819/2021, que trata da data fim nos incentivos fiscais. “O setor atacadista, além de muitos empregos, contribui com a maior parcela da arrecadação do ICMS distrital: 24,3%, o que chega a R$ 2,1 bi. É uma orientação do governador Ibaneis mantermos diálogo permanente com o setor”, aponta Clemente.



Consórcio de empresas para a Saúde no DF

Outro ponto tratado no encontro virtual entre empresários e o GDF foi a criação de um consórcio das empresas filiadas ao Sindicato do Comércio Atacadista do DF (Sindiatacadista/DF) para contribuir na construção de hospitais de campanha do DF, em função da pandemia da covid-19. A ideia é se reunir também com o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, para detalhar a alocação dos recursos.



“Vamos identificar projetos já existentes dentro do GDF de ampliação de leitos em UTIs ou melhorias no sistema de saúde para que o nosso setor contribua de alguma maneira”,

contou o presidente da entidade, Lysipo Gomide.