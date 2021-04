Adeus às vítimas da violência

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Duas mulheres assassinadas no Distrito Federal durante o fim de semana serão sepultadas hoje. Karla Roberta Fernandes Pereira, de 38 anos, morta a facadas pelo companheiro, Adenor Pacheco de Oliveira, 47, será velada no Cemitério Campo da Esperança do Gama. Ontem, a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de Adenor. Em Sobradinho 2, amigos e familiares de Tatiele Cruz, 25,morta a tiros no meio da rua, em frente ao Restaurante Comunitário da cidade, darão o último adeus à jovem.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda colhe informações para elucidar a morte de Tatiele. Mãe de quatro filhos, de 1, 3, 5 e 6 anos, a jovem vinha sofrendo ameaças, segundo informaram familiares da jovem ao Correio. Por medo, a vítima teria ido morar na casa de amigos para não colocar os parentes em risco, mas nunca detalhou quais seriam as ameaças.

Tatiele recebeu quatro tiros enquanto esperava uma carona, após visitar os filhos e a família, em Sobradinho 2. Os disparos atingiram a cabeça e o ombro dela. A vítima será velada às 10h, no Cemitério de Sobradinho 2.

Querida por todos

Alegre, extrovertida e amiga. Assim definem os amigos e familiares de Karla Roberta, assassinada a facadas pelo marido no sábado. A mulher foi encontrada morta em um matagal em Santa Maria, com marca de ferimento causado por faca no pescoço. O Correio conversou com um dos familiares e amigas dela. A dona de casa Vanda Campos, 49, conta que as duas foram criadas juntas e lembra, com carinho, da amiga. “Não tinha o que reclamar dela. Sempre extrovertida. Poderia passar por qualquer situação que não tirava o sorriso do rosto”, disse.

Vanda relata que não se atentou às conturbações do relacionamento da vítima com o agressor. “Para nós, parecia estar tudo bem. Ela postava fotos com ele e não desconfiávamos de nada. No dia do ocorrido, eu estava em casa e vi uma notícia de uma mulher morta. Até comentei com meu marido. Só fui saber que era ela quando abri o Facebook e vi a foto. Não tem como explicar. Fiquei desesperada”, detalhou. Karla será velada às 15h, no Cemitério do Gama, e deixa três filhos, sendo um adolescente e duas crianças.