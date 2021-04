Comércio varejista tem 66 ofertas de emprego nesta terça (27)

CB Correio Braziliense

(crédito: Diana Raeder/Esp. CB/D.A Press)

Quem tem experiência no comércio com vendas encontrará, neste início de semana, 66 novas oportunidades de se colocar no mercado de trabalho. Há oportunidade para vendedores pracistas, especialistas em comércio e mercadoria, repositores e gerentes de lojas. Os interessados devem buscar uma das 15 agências do trabalhador do Distrito Federal e se candidatar às vagas. As remunerações variam entre R$ 50, a diária, e R$ 1,5 mil, mensais, mais benefícios.

Oportunidades para o segmento alimentício também estão em alta. São seis vagas para chapista de lanchonete e outras seis para churrasqueiro. Os empregadores também buscam pessoas com interesse em trabalhar como subgerente e gerente de restaurante, com salários de R$ 1,3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Há ainda oportunidade para o cargo de encarregado de padaria.

A Secretaria de Trabalho divulgou novamente 25 vagas para atendentes de lojas, exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Os contratantes pedem que os candidatos tenham concluído o ensino médio, mas não exigem experiência. O salário é de R$ 1,2 mil, além dos benefícios.

Como se candidatar

Os interessados devem ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Porém, a Secretaria de Trabalho reforça que há atendimento remoto para todos os cidadãos, em especial, às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Com informações da Agência Brasília