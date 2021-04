Homem é preso por importunação sexual a adolescente no Taguaparque

JM Jéssica Moura

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 27 anos que assediou uma adolescente de 14 no Taguaparque, na tarde desta segunda-feira (26/4). Às 17h, a vítima estava na administração do parque quando foi abordada pelo agressor, que fingiu lhe pedir ajuda.

Aos policiais, a jovem relatou que o homem a agarrou e beijou à força. Ela só conseguiu se desvencilhar dele quando amigos dela e outros três homens que passavam pelo local acudiram. O suspeito saiu correndo pois foi ameaçado com paus e pedras e pediu socorro aos militares que estavam numa viatura no local.

Pouco depois, a polícia foi informada de que ele havia assediado a menina. O homem e a adolescente foram encaminhados à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga). No local, os PMs relataram que o rapaz estava sob efeito de drogas. Com ele, foi encontrada uma porção de maconha.

O Código Penal tipifica como importunação sexual o ato de "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". A pena para os condenados é de um a cinco anos de prisão. Mesmo que estivesse sob efeito de entorpecentes, o suspeito não é considerado inimputável.

Segundo a secretaria de Segurança Pública, em 2020, foram registrados 409 casos de importunação sexual no Distrito Federal, 4,9% a mais do que no ano anterior. De acordo com o levantamento, 91,5% dos alvos eram mulheres; e 23,4% das vítimas eram menores de 18 anos.