Falsa doméstica é procura por aplicar golpes por aplicativo

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil deflagrou a Operação Falsa Doméstica para procurar por Rosimeire Gomes da Cruz e Silva, 44 anos, suspeita de furtar três casas em Vicente Pires. Para despistar, a mulher chegava a usar nomes falsos, como Solange e Rosana. Além disso, mudou de chip 250 vezes para evitar que fosse localizada.

Segundo as investigações, ela respondia a anúncios de proposta de emprego de diarista ou cuidadora de idosos postados na plataforma OLX afirmando estar interessada na vaga. Quando conseguia o trabalho, aproveitava o descuido dos contratantes para furtar objetos, joias e dinheiro logo no início da jornada do primeiro dia de serviço.

Depois do furto, a mulher dava uma desculpa aos patrões para ir embora por volta das 10h e levava os bens roubados. "Normalmente, diz que vai pegar um documento pessoal, que esqueceu no carro, que o filho estaria trazendo para ela", explica o delegado João Ataliba. É só então que as vítimas se dão conta que algo está faltando. A partir desse momento, Rosimeire não aprece mais para trabalhar nem atende às ligações.

Essa não é a primeira vez que Rosimeire é investigada pelo golpe. Em 2017, ela foi presa em Goiânia (GO) pelo mesmo crime. Há ainda outras quatro investigações em curso para apurar se ela praticou os furtos também em outras regiões administrativas.

Por isso, a Polícia divulgou a foto da procurada. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Rosimeire pode fazer uma denúncia anônima pelo número 197. A justiça já concedeu o pedido de prisão preventiva, por isso, ela é considerada foragida. Se for condenada, ela pode pegar de dois a oito anos de prisão pelo crime de furto qualificado.