Presos criminosos responsáveis por roubos em chácaras de Brazlândia

DD Darcianne Diogo

Três integrantes da associação criminosa foram presos pela PCDF - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta segunda-feira (26/4), a operação Paz no Campo e prendeu três homens acusados de integrar uma associação criminosa responsável por uma série de roubos em chácaras de Brazlândia. Um dos envolvidos está foragido.

O grupo é investigado em, pelo menos, dois roubos cometidos este ano. "Esses criminosos eram violentos, cometiam os roubos sempre armados e amarravam, agrediam e subjugavam as vítimas durante a ação. Por fim, deixavam o local subtraindo aparelhos eletrônicos, jóias, dinheiro, eletrodomésticos e veículos das vítimas. Assim, além do prejuízo financeiro, elas ainda conviviam com o abalo psicológico causado pela violência dos criminosos", detalhou o delegado-adjunto da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), Ronney Teixeira.

Durante a operação desta segunda-feira (26/4), os investigadores encontraram parte dos objetos roubados, que foram restituídos às vítimas. As investigações seguem no sentido de identificar o quarto integrante do grupo.