Polícia prende homem suspeito de estuprar mulher na Asa Norte

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Divulgação/PCDF)

A corporação da 2ª Delegacia de Polícia prendeu, na última sexta-feira (23/4), um homem, 29 anos, morador de rua, por ser suspeito de crimes de estupro e furto. O crime ocorreu em agosto de 2020 e o indivíduo possui passagens por quatro roubos, um furto e duas Maria da Penha.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o acusado abordou uma mulher, 58 anos, no estacionamento de um supermercado no Lago Norte. Ele ordenou que a vítima dirigisse seu veículo até a sua residência na Asa Norte.

Segundo a corporação, o suspeito ordenou que a vítima simulasse que era sua namorada para que não fosse percebido pelos porteiros. No apartamento, agrediu fisicamente a vítima e a violentou, além de roubar um aparelho celular e um laptop.

Conforme explicou a PCDF, o homem encontrava-se em prisão domiciliar. Se condenado, pode pegar uma pena de até 14 anos de prisão.