"Vacinar os conselheiros tutelares foi uma vitória", diz titular da Sejus

EH Edis Henrique Peres

Marcela Passamani, secretária de justiça e cidadania do DF, foi a entrevistada do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira)

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus) é responsável por coordenar alguns locais de vacinação do Distrito Federal. A ação conjunta entre a Sejus e a Secretaria de Saúde (SES-DF) possibilitou o emprego de equipamentos públicos presentes no Recanto das Emas, Itapoã e Ceilândia. Marcela Passamani, secretária da Sejus, explica que a pasta atende à população em quadras cobertas, leva cadeiras de rodas, água e o que for necessário para que o momento de vacinação ocorra de forma segura e confortável. “Com isso, ajudamos a população do DF, o governo e a Secretaria de Saúde”, garante a titular.

Marcela foi entrevistada pelo jornalista Alexandre de Paula, nesta terça-feira (27/4), no CB Poder — uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília. “Desde o começo da pandemia não paramos. A cada dia pensamos em projetos, pois a população continua com suas demandas. O programa Sua Vida Vale Muito, por exemplo, começou no início da crise sanitária com a hotelaria solidária. E agora atendemos a cidade de forma itinerante”, pontuou.

Nesta segunda, a Sejus imunizou 152 conselheiros tutelares na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Cruzeiro Velho. Atualmente, a classe já possui 202 imunizados, pois 50 profissionais receberam o imunizante anteriormente no Hospital de Guará. “Vacinar todos os conselheiros tutelares foi uma vitória, pois eles são a porta de entrada para muitas famílias que estão em vulnerabilidade. A gente precisa dar esse suporte, pois eles são essenciais para a acolhida da população”.

A titular da Sejus contou que alguns setores da Secretaria precisaram se adaptar com a crise sanitária causada pelo novo coronavírus. “Eu tomei posse da pasta no dia que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia. E a gente entendeu que precisávamos nos movimentar para reforçar o nosso compromisso com a população. Uma das formas que conseguimos nos adaptar foi levar nosso atendimento itinerante para as cidades”.

Voluntariado

Atualmente, segundo Marcela, a Sejus conta com a ajuda de 30 mil voluntários, uma parceria entre a sociedade civil e o governo. “Essa união é importante para poder aumentar o nosso braço de atuação em Brasília e alcançar, com as políticas públicas, o maior número de pessoas”.

De acordo com Marcela, a oferta de cursos de qualificação é uma maneira de dar suporte e ajudar a população a sair de situações de vulnerabilidade. “Quando você atua no lado social está dando oportunidade para que as pessoas tenham dignidade, alimento para a família, evitem a evasão escolar dos filhos, por exemplo. E o voluntariado vem para fortalecer esse elo. Temos o voluntariado social, quando, por exemplo, a pessoa tem algo que deseja doar ou uma instituição precisa de ajuda. A Sejus atua como uma conexão entre as duas partes. Quem pode prestar ajuda e quem precisa ser ajudado”.

Como ser voluntário

No site voluntariadoemacao.sejus.df.gov.br/ é possível obter informações sobre o programa.