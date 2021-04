CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília)

Pensando nos dias de inverno que estão prestes a chegar, a Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância, em parceria com a Secretaria de Governo, Vice-Governadoria, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil do Distrito Federal, lançou a Campanha do Agasalho Solidário 2021. O objetivo é arrecadar itens que combatem o frio, como agasalhos, cobertores, meias, luvas e gorros para redistribuí-los para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha Rocha, afirma que os cuidados com o próximo estão sendo intensificados com a pandemia. “Esse é um momento de pensarmos de forma coletiva e, assim, nos mobilizarmos para ajudarmos aqueles que mais precisam”, destaca Mayara.

As doações poderão ser entregues em qualquer Batalhão do Corpo de Bombeiros, além do Palácio do Buriti e no prédio anexo. A campanha receberá doações até 30 de junho. Para evitar a propagação da covid-19, é recomendado que os itens sejam entregues em sacolas plásticas para facilitar a identificação e a triagem.

Com informações da Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância