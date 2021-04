Capital S/A

SS Samanta Sallum

Pesquisa CNI: falta de vacina

gera pessimismo e emperra economia

Cresceu o pessimismo do brasileiro em relação à retomada da economia. Essa avaliação aumentou 10 pontos percentuais num intervalo de nove meses. Falta de vacina e a segunda onda da covid-19 derrubaram a expectativa de melhoria no cenário. A terceira edição da pesquisa Os brasileiros, a pandemia e o consumo, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que 71% das pessoas consideram que a economia vai levar, pelo menos, um ano para se recuperar. Em julho de 2020, eram 61%. Esse sentimento impacta os hábitos de consumo e foi influenciado pela baixa taxa de vacinação: 83% dos entrevistados consideram o ritmo no Brasil lento. Dados oficiais do governo federal apontam que apenas 13,2% da população foi vacinada.

Acelerar a imunização



A CNI afirma que é urgente acelerar o ritmo da vacinação. “Só a imunização em massa da população contra a doença recolocará o Brasil no caminho da retomada da economia, do dinamismo do mercado consumidor e na rota dos investimentos. Mais importante, a rápida execução do Plano Nacional de Imunização — respeitando a ordem dos grupos prioritários — permitirá que a população brasileira possa, enfim, contar com a proteção contra essa doença, que tem trazido enorme custo humano para o país e o mundo”, ressalta Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.



Perda de renda e redução de gastos

Entre os entrevistados, 46% viram a renda diminuir ou ser zerada pela pandemia.

Diante de todo esse cenário de crise, 71% da população afirma ter reduzido os gastos desde o início da pandemia. Nesse tópico, chama a atenção 37% dizerem que a contenção será permanente, percentual que há um ano estava em 29%.



A favor da abertura de comércio de rua



A pesquisa mostra que 61% apoiam a abertura do comércio de rua, enquanto em julho de 2020 eram 49%.

No entanto, caiu de 72% para 49% o percentual de pessoas contrárias à abertura de escolas e universidades.

Sobre salões de beleza, 51% não aprovam, em julho de 2020 eram 57%. No caso dos shoppings, 57% apoiam o fechamento, na edição anterior eram 69%.

O Instituto FSB Pesquisa entrevistou 2.010 brasileiros, entre 16 e 20 de abril, em amostra representativa da população brasileira.



Incentivo ao comércio exterior de serviços

Ouvir o setor privado e eliminar os gargalos que atrapalham o crescimento das exportações de serviços. O objetivo é inserir o Brasil no seleto grupo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 37 países. É o que afirma Roberto Fendt Junior, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Ele participa da abertura hoje do Encontro Nacional do setor, o Enaserv, realizado pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).



Brasil em busca de protagonismo

A Organização Mundial do Comércio (OMC) estima que as exportações globais de serviços em 2020 tenham caído 16% em relação ao ano anterior. A pandemia vem atingindo em cheio o setor. Para discutir esse cenário, o Enaserv reunirá, em 10 painéis, 17 palestrantes brasileiros e estrangeiros da iniciativa privada e do governo. “Como uma das maiores economias globais, o Brasil precisa ser um dos protagonistas do comércio internacional de mercadorias com alto valor agregado por serviços, o que é cada vez mais uma exigência do mundo”, afirma Fendt. O evento é virtual. e o acesso é gratuito a partir da inscrição pelo site http://enaserv.com.br/.



Hospital faz homenagem a Águas Claras

A partir de agora, a maior unidade da rede de hospitais da Dasa em Brasília passa a se chamar Hospital Brasília Unidade Águas Claras. O pronto-socorro tem capacidade para 20 mil atendimentos por mês, e o centro médico tem 10 andares, com 120 consultórios, nas mais diferentes especialidades.

Trinta anos na capital

“Hospital Brasília é uma marca que não só homenageia a cidade, como faz parte da vida dos brasilienses há mais de 30 anos. Somos muito orgulhosos de fazer parte dessa história, e, agora, unimos tudo isso nas três unidades do DF: Hospital Brasília, Maternidade Brasília e Hospital Brasília Unidade Águas Claras”, conta Regina Célia Duarte, diretora dos hospitais no Distrito Federal.



Inteligência Artificial

A rede adquiriu tecnologia israelense de acessibilidade digital que oferece mais de 25 recursos adaptados às diferentes necessidades dos usuários, que vão desde o comando de voz para preenchimento de formulários até a mudança das cores nas páginas para as pessoas com daltonismo, por exemplo.