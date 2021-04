CB Correio Braziliense

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abre, hoje, processo seletivo para a contratação de 134 profissionais voltados para ações de prevenção e combate a incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília, na Floresta Nacional de Brasília e na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. Os selecionados vão integrar a Brigada Pronto Emprego.

Estão previstos 17 chefes de esquadrão e 117 brigadistas. Embora fiquem sediados nas Unidades de Conservação (UC) do Distrito Federal, os profissionais serão um corpo volante, ou seja, à disposição de outras unidades do território nacional em situações de risco ou emergência. O edital contempla as três unidades de conservação do DF.

No documento, estão apresentadas as orientações que o candidato deve seguir para se inscrever. O prazo de contratação é de 24 meses, que pode ser prorrogado por mais 12. Os candidatos vão passar por uma pré-seleção, com testes de aptidão física. Após a primeira fase, haverá análise curricular dos concorrentes.

Com a aproximação do período de seca no DF, um cronograma de prevenção está sendo executado pelo ICMBio. Entre os objetivos, está a aquisição de veículos, a capacitação de brigadistas, ações de educação ambiental e a realização de queimas controladas em diversas unidades.