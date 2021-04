Mulher é presa por armazenamento ilegal de botijão de gás no DF

CB Correio Braziliense

A mulher foi presa e os botijões foram encaminhados a uma distribuidora autorizada - (crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) deflagraram, nesta terça-feira (27/4), a Operação Betelgeuse e prenderam uma mulher, 27 anos, pelo armazenamento ilegal de botijões de gás em sua residência, localizada na Colônia Agrícola 26 de Setembro.

Os agentes tomaram conhecimento do fato por meio de uma denúncia anônima que informava que, na casa da suspeita, funcionava uma revenda ilícita de botijões de gás. No local, os servidores encontraram 29 botijões que estavam sendo armazenados ilegalmente. A mulher foi autuada em flagrante pela prática de crime ambiental.

O delito está previsto no artigo 56 da constituição: “Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”.

Com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), os botijões foram apreendidos e entregues a uma distribuidora autorizada. Após flagrante, a autora pagou fiança no valor de R$ 367 e foi colocada em liberdade. Pelo crime praticado, a mulher está sujeita a uma pena de 1 a 4 anos de prisão.