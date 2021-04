Polícia prende dois traficantes com R$ 75 mil em drogas

EH Edis Henrique Peres

Policiais da 20ª DP participaram da apreensão - (crédito: Joel Figueiredo Thé/Esp. CB/D.A Press - 9/4/10)

Policiais da Seção de Repressão às Drogas (SRD), da 20ª Delegacia de Polícia (DP) e 14ª DP, realizaram, nesta terça-feira (28/4), ação integrada para prender dois traficantes do Gama. A ação ocorreu no estacionamento do Taguaparque.

Os dois homens, um de 20 e outro de 35 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, a PCDF apreendeu cinco quilos de skunk, 500 g de maconha, uma porção de cocaína, 144 selos de LSD e 200 comprimidos de microponto.

No total, os dois possuíam o equivalente a R$ 75 mil em entorpecentes e usavam balanças de precisão, além de estarem com R$ 1,3 mil em espécie.

Os policiais primeiro identificaram e monitoraram os dois suspeitos na Operação que foi nomeada de Double Tap. Após os procedimentos legais, os traficantes foram levados para a prisão da PCDF.

Outros casos

No começo de abril, a SRD também prendeu o maior traficante de Taguatinga com 42,5 kg de cocaína. Para realizar a ação, os policiais fizeram uma campanha de 12 horas de monitoramento na oficina de carros utilizada como fachada pelo traficante. As investigações da polícia aconteciam desde julho de 2020. O total de droga apreendido pela PCDF na ocasião, de acordo com o valor de mercado, totalizava R$ 2,5 milhões.