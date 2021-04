EducaÃ§Ã£o do DF promove o 2Âº Campeonato de League of Legends Escolar

P » Pedro Marra

Aluno do Cemso, Ryan, 16 anos, usa a matemática para otimizar como usa os recursos do jogo - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

Estão encerrando as inscrições para o 2º Campeonato de League of Legends Escolar, no Distrito Federal. O evento tem o objetivo de aliar a educação ao mundo dos jogos eletrônicos, tão amados pelos jovens. Os estudantes de escolas públicas e privadas podem se inscrever até sexta-feira (30/4) no site da Secretaria de Educação (SEEDF). Assim como na edição de 2020, em dezembro, o torneio organizado pela pasta junto à Diretoria de Educação Física e Desporto Escolar (Defide) será totalmente on-line. No ano passado, 176 alunos de 50 instituições participaram da competição, que teve 8 mil visualizações em 39 países durante as 51 horas de transmissão.

Esta edição vai ocorrer de 3 a 14 de maio, em fases classificatórias, regionais, e finais. Podem participar estudantes de 12 a 17 anos matriculados em escolas do DF. Aluna do 1º ano do Centro de Ensino Médio Ave Branca (Cemab), de Taguatinga Sul, Hérica Luiza Figueiredo, 15 anos, comemora a vitória, no torneio de League of Legends de 2020, com a equipe mista Houdi — formada por estudantes das redes pública e privada. “Desenvolvi bastante o trabalho em equipe, porque eu era péssima. A nossa (equipe) criou laço em menos de um mês. No campeonato do ano passado, ganhamos as chaves das escolas mistas e a chave normal (somente com escolas públicas), em que ficamos em primeiro lugar”, celebra a jovem. “Pretendo chegar à final deste ano de novo e montar mais estratégias”, vibra a moradora do Areal.

Aluno do 2º ano do Ensino Médio, do Centro de Ensino Médio Setor Oeste (Cemso), na 912/913 Sul, Ryan Igor Lima, 16, está animado para a segunda edição da competição e destaca como o aprendizado escolar o ajudam na disputa, que pratica desde 2018. “Uso bastante a matemática, pois o jogo exige da gente ter economia com os nossos gastos, pois precisamos ter dinheiro para comprar itens. Acabamos aprendendo a nos organizarmos melhor. Também usamos muito o raciocínio lógico, porque a coordenação motora da gente é exigida a todo instante, e acabamos aprendendo com o League of Legends (LoL). No LoL, precisamos de bastante foco, e isso ajuda na hora de fazer uma prova, por exemplo. Não podemos nos distrair em nenhum momento da partida”, diz o jovem do Recanto das Emas.

Ryan recorda o momento mais marcante na edição de 2020 do campeonato. “Quando a gente ganhou a melhor de três na final do regional, comemoramos muito. Para este ano, estou com uma experiência diferente, vou jogar com pessoas que tenho mais afinidade. Alguns fazem treinos diários ou, no mínimo, duas vezes por semana. Creio que o nosso desempenho vai ser melhor”, almeja.

Concorrente na primeira edição, o estudante do 2º ano do Ensino Médio do Centro de Ensino Médio 304, de Samambaia Sul, Hermam Dhelifon, 18, não vai participar, neste ano, por ter passado da idade limite, mas desenvolveu um projeto com 11 colegas que jogam League of Legends. “Eles vão trabalhar com a comissão técnica dos times. 2020 foi especial por ter sido o pontapé inicial do meu projeto. Para mim, foi o melhor momento, ver meu time ser anunciado, ao vivo, como uma organização de eSports”, conta.

Hermam dá exemplos de como as disciplinas auxiliam durante o jogo virtual. “Com a matemática, faço o controle de tempo de spells (feitiço) e de mana (recurso para campeões) também. Há também como fazer o cálculo de quantos combos eu posso fazer com uma quantidade determinada de mana. E o inglês é aplicado em alguns termos específicos dentro do jogo, em itens como controle de wave (um grupo de asseclas adversários), lane (caminho a seguir), skill (habilidade) e matchup (confronto de campeões)”, detalha o jovem.

Até o fim do ano

O diretor de Educação Física e Desporto Escolar da Secretaria de Educação (Defide), Marcelo Ottoline, explica que o calendário deste ano terá outros jogos escolares. De 5 a 16 de julho, o campeonato será de Valorant; de 16 a 29 de setembro, é a vez da competição de Wild Rift. O torneio de Free Fire será o último do calendário, de 16 a 29 de novembro. “Vamos ter competições até novembro de 2021. Os jogos eletrônicos que compõem os nossos torneios escolares são uma realidade que veio para ficar. As pessoas que ouvem falar dos jogos, acham que se trata apenas de diversão, mas adotamos tomadas de decisões, raciocínio rápido, estratégias, trocas de informações. Isso cria propostas para a construção de uma amizade que tem como ponto principal o interesse pelos jogos eletrônicos”, comenta Ottoline.

Responsável pela pauta de eSports na Gerência de Educação Física e Desporto (Gefid) da Defide, o professor David Leonardo Teixeira ressalta que o projeto de utilizar jogos de computador, celular e video game têm gerado resultados positivos. “Alguns estudantes, como o Hermam, criaram organizações de esportes eletrônicos após o campeonato, enquanto outros se interessaram pelo desenvolvimento de games. Muitos relataram que não conheciam seus companheiros de equipe da mesma escola e, por intermédio do campeonato, conheceram pessoas até de outras escolas. Nesse sentido, além do projeto trazer este contexto gamer, atual, moderno e dinâmico para o âmbito escolar, a gente oportuniza aos estudantes a possibilidade de usufruir seus potenciais e ainda gerar integração entre os que estão impossibilitados de socializar presencialmente”, analisa David Leonardo.



Lolzinho

League of Legends é um jogo de computador gratuito multiplayer on-line battle arena (MOBA) — arena de batalha multijogador on-line, em tradução livre — em que duas equipes, formadas por cinco campeões, enfrentam-se para destruir a base adversária. Há mais de 140 personagens jogáveis atualmente.



2º Campeonato de League of Legends Escolar

Inscrições: até sexta-feira (30/4)

Período: 3 a 14 de maio

Link para inscrição: http://escolas.se.df.gov.br/gefid/lol

Onde assistir os jogos: Twitch e YouTube da Defide