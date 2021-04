DF aguarda 60,1 mil doses de vacinas

SS Samara Schwingel

O Distrito Federal tem previsão de receber, entre hoje e amanhã, 58.988 doses da vacina Covishield — da Oxford/AstraZeneca —, além de 1.171, da CoronaVac, da Sinovac com o Instituto Butantan. Caso o Ministério da Saúde garanta o envio das 60.159 unidades contra a covid-19, o governo local ampliará o público-alvo da campanha para pessoas com 60 e 61 anos — último grupo de idosos definido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que, com a nova remessa, haverá atendimento de 56.751 idosos e 2.237 agentes das forças de segurança. A inclusão desse público pode ocorrer nesta semana. A intenção da Secretaria de Saúde (SES-DF) é manter a vacinação da população com mais de 60 anos por meio da busca voluntária, por iniciativa do próprio público-alvo, sem agendamento e em todos os pontos de vacinação contra a covid-19 no DF.

No caso dos profissionais da segurança pública, a imunização deve continuar por agendamento. No entanto, as vagas só ficarão disponíveis depois de as doses chegarem à Rede de Frio do DF e passarem por avaliação técnica. Para marcar data, local e horário, os servidores deverão acessar a página vacina.saude.df.gov.br. Além da nova remessa, o Executivo local espera o envio de um lote de imunizantes da Pfizer/BioNTech, cuja remessa com 1 milhão de doses chega ao país hoje. As unidades serão distribuídas entre as 27 capitais brasileiras.

Integrantes do Governo do Distrito Federal (GDF) afirmam que as doses devem ser distribuídas pelo Ministério da Saúde na segunda-feira. No entanto, até o fechamento desta edição, a SES-DF não tinha detalhes sobre como ocorreria a entrega nem em relação à quantidade enviada. O Executivo local aguarda receber um documento do governo federal com as diretrizes da aplicação para divulgar quais grupos serão vacinados.

O DF dispõe de um ultracongelador com 570 litros de capacidade e que comporta até 40 mil doses de vacinas. Os equipamentos atingem temperatura mínima de -80°C — ideal para armazenamento das doses da Pfizer/BioNTech. Além disso, a Universidade de Brasília (UnB) colocou à disposição cinco freezers semelhantes, e o Ministério da Saúde finaliza o processo de compra de mais alguns, para enviar às unidades da Federação. A previsão é de que a capital do país conte com seis deles.

Gestantes

Após o Ministério da Saúde autorizar a vacinação contra a covid-19 em grávidas, a Secretaria de Saúde liberou o atendimento desse grupo no DF. No entanto, só para aquelas que fazem parte de algum dos grupos alvo da campanha local, como indígenas ou profissionais da saúde e das forças de segurança. Nesses casos, é necessário apresentar relatório médico, com indicação para uso da vacina.

A receita médica é necessária, segundo a SES-DF para assegurar que a gestante passou por avaliação e que não houve detecção de contraindicações para recebimento das doses. “A apresentação do relatório é importante para que seja comprovado que ela recebeu todas as orientações médicas”, informou a secretaria, por meio de nota.

A pasta destacou que, assim que o Ministério da Saúde enviar imunizantes direcionados, especificamente, às grávidas em geral, haverá divulgação das datas e locais de atendimento. “Por enquanto, (elas) seguem as orientações para as gestantes se vacinarem nos grupos vigentes”, completou a SES-DF.

A princípio, a previsão do órgão federal é de que, em 13 de maio, comece a aplicação da primeira dose para todas as gestantes. A disponibilização das vacinas ocorre de acordo com a chegada de imunizantes ao DF, não sendo possível afirmar quais tipos serão aplicados em cada grupo.

Próximas etapas do atendimento

O Distrito Federal chegou, ontem, a 423 mil pessoas — 13,86% do total de habitantes — vacinadas com a primeira dose, e a 242 mil (7,93%) com as duas. Com a finalização do atendimento a todos os idosos com mais de 60 anos, a previsão da Secretaria de Saúde (SES-DF) é atender pessoas com comorbidades, conforme orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. O início depende da chegada de imunizantes. Mas, mesmo assim, a pasta continuará a aplicar o reforço das doses.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que há cerca de 513 mil pessoas com comorbidades e menos de 60 anos na capital federal. Devido à grande quantidade de pessoas nesse grupo, o Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 planeja abrir um sistema de cadastro para o processo, mesmo sem data definida para início da vacinação.

A secretaria reforçou que idosos com 62 anos ou mais podem procurar qualquer ponto de imunização. Já os profissionais de saúde e das forças de segurança devem seguir o agendamento previsto no site da pasta, que depende da disponibilidade de doses. Em relação aos indígenas, a SES-DF ressaltou que o plano de vacinação prevê apenas a aplicação em indígenas aldeados, fase que terminou. Alguns grupos foram incluídos por meio da Casa do Indígena, da Universidade de Brasília (UnB), e são atendidos de acordo com lista definida.

A vacinação aos idosos que vivem em instituições de longa permanência também terminou. Nos casos em que um novo morador foi registrado após a passagem da equipe de vacinação, a administração do local deve procurar a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima e solicitar o atendimento.

O informativo sobre vacinação mais recente da SES-DF, divulgado na terça-feira, mostrou que apenas o grupo de idosos com mais de 80 anos foi totalmente imunizado com a primeira dose (D1). A população de 75 a 79 anos tem 97,3% de cobertura vacinal. Idosos de 70 a 74, têm 87,4%. E, entre as pessoas de 65 a 69 anos, 55,7% receberam a D1. Já o grupo com faixa etária de 60 a 64 tem uma cobertura de 4,7%. Além deles, 63,2% dos trabalhadores da saúde receberam uma das doses contra a covid-19.

Mais 42 mortes

O Distrito Federal teve 1.221 novos casos de covid-19 registrados ontem. No total, há 376.727 pessoas diagnosticadas com a doença até o momento. Em 24 horas, houve mais 42 mortes notificadas, sendo que 15 ocorreram ontem. Com isso, as vítimas no DF chegaram a 7.718, dos quais 554 eram de Goiás, e 84 de outros 14 estados.

A taxa de letalidade do vírus na capital federal encontra-se em 2,1%, enquanto a taxa de mortalidade é de 231 por 100 mil habitantes. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Os resultados fizeram a média móvel de mortes cair 25% ontem, na comparação a 14 dias antes. A de casos diminuiu 24,6% no mesmo período. Assim como no início da semana, a taxa de transmissão segue em 0,82 — com cada grupo de 100 pessoas podendo infectar outros 82 indivíduos, em média.